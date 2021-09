Terza dose vaccino Covid, in Piemonte già coperti il 26% degli immunocompromessi

Il report settimanale di Gimbe mostra come il Piemonte proceda spedito nella somministrazione della terza dose di vaccino anti-COVID-19 ai soggetti con immunocompromissione clinicamente rilevante. In Italia su una platea di 931.678 dal 14 settembre sono stati vaccinati 61.494 corrispondente al 6,6%. La percentuale per regioni varia da un 26,7% del Piemonte fino allo 0% … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it