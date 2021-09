Una serata di gala per raccogliere fondi per le famiglie con figli malati di SMA. Si terrà il 2 ottobre a Bari, presso masseria Pietrasole, una serata di beneficenza organizzata da Nicola Debartolo e Giorgio Pepe di Apulia Food Events, un’occasione di “riavvicinamento sociale” nell’ottica della solidarietà.

Sarà presente anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta, da sempre impegnata nel sociale, sia come testimonial della fondazione Komen, per aiutare la ricerca a trovare una cura contro tumore al seno, che al fianco delle famiglie più sfortunate che lottano contro la SMA che mette a serio rischio la salute dei loro figli.

“Spero che partecipino in tanti – ha detto Maria Grazia Cucinotta ai microfoni di Telebari – sarò lì per dare una mano, e cucinerò anche un piatto siciliano, da condividere con chi sarà presente per il solo piacere di aiutare i più sfortunati. Essere famosi è meraviglioso – ha concluso l’attrice – ma se non si mette a disposizione la propria popolarità per fare del bene, è tutto inutile. Bisogna dare voce a chi non ha avuto la nostra stessa fortuna”.

L’articolo “Una luce per la vita”, raccolta fondi per bimbi affetti da Sma con Maria Grazia Cucinotta: il 2 ottobre a masseria Pietrasole proviene da Telebari.