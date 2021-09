Sergio Volpi, ex centrocampista della Sampdoria, è stato allenato da Walter Mazzarri nel suo ultimo periodo in blucerchiato

Sergio Volpi è stato allenato da Walter Mazzarri nel suo ultimo periodo in blucerchiato. Le parole dell’ex centrocampista della Sampdoria sull’attuale tecnico del Cagliari a centotrentuno.com.

«Nel periodo con Mazzarri inizialmente andava tutto bene, per quanto mi riguarda. Poi ci sono stati dei problemi, probabilmente non ci siamo capiti entrambi ed è finita come non doveva finire ma il calcio è fatto anche di queste cose. L’importante è passarci sopra e riprendere con la propria carriera».

L’articolo Volpi: «Con Mazzarri non ci siamo capiti, il calcio è fatto di queste cose» proviene da Cagliari News 24.