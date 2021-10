Arriva l’autunno e il sindaco Gravina non cambia le regole anti-movida: locali chiusi alle 2

Nemmeno l’arrivo dell’autunno e le temperature più fresche – che invogliano i campobassani ad uscire di meno – hanno fatto desistere il sindaco di Campobasso. Roberto Gravina ha esteso a tutto il mese di ottobre l’ordinanza anti-movida che è stata firmata e pubblicata oggi (1 ottobre). Le limitazioni introdotte lo scorso giugno e in vigore negli scorsi mesi estivi sono state prorogate: i locali dovranno chiudere alle 2. In pratica, non si potranno consumare alcolici fino a tarda notte. Inoltre, si legge nel documento, sarà vietata la vendita di alcol in contenitori di vetro tra le 23 e le 6 del mattino “per ragioni di sicurezza e decoro urbano”. Decoro che spesso va a ‘farsi friggere’: non è un caso vedere in città (e soprattutto lungo il corso) panchine e aiuole ‘riconvertite’ in poggia-calici di vetro dopo i brindisi.

Sarà concesso solo l’asporto nei bicchieri di plastica. Lo stop riguarda anche la musica perchè “sarà vietata la diffusione sonora all’esterno dei pubblici esercizi”, mentre gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari dovranno abbassare le serrande entro le 21:30.

Rinnovato anche il divieto di consumare alcol dalle 2 alle 7 in parchi, giardini e ville aperti al pubblico, oltre all’asporto di alcool nelle attività artigianali, di commercio ambulante o tramite distributori automatici dalle 24 alle 7.

Se agli inizi dell’estate le limitazioni erano state introdotte anche per evitare i rischi di assembramenti e contagi, questa volta – con il numero di positivi e ricoveri drasticamente diminuito – l’obiettivo di questa misura è forse riconducibile al contenimento della movida e al disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle zone del centro della città che costituiscono un ritrovo per i giovani: lungo corso Vittorio Emanuele e in via Ferrari, la strada dei pub, si concentrano del resto i principali locali di Campobasso.

Al tempo stesso l’ordinanza del sindaco Gravina punta a contrastare anche il consumo di droga: “Al consumo di alcol, in particolare da parte dei minori, si associano anche fenomeni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti”. Tanto è vero che, riferisce sempre il primo cittadino, spesso le forze dell’ordine sono costrette intervenire. E in diversi casi sono proprio i cittadini ad allertarle.