Bari, in funzione da oggi la nuova rotatoria su via Bruno Buozzi: spenti i vecchi semafori

È entrata in funzione questa mattina la rotatoria su via Bruno Buozzi ad incrocio con via Glomerelli, una delle due previste nella riqualificazione dell’intera strada. Con l’apertura al traffico, sono stati definitivamente disattivati i semafori, mentre il verde preesistente è stato conservato attraverso la potatura della quercia che si trova al centro della rotatoria.

“Con questi lavori non solo siamo intervenuti per risolvere un problema relativo alla circolazione e allo scorrimento dei veicoli – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – ma abbiamo anche migliorato il contesto circostante anche attraverso l’esaltazione della bellezza di questa grande quercia al termine di una serie di attività di cura per la rigenerazione dell’albero”.

Questa rotatoria garantirà uno scorrimento più rapido del traffico e una minore pericolosità, così da limitare anche le emissioni di gas nocivi nell’aria. “Entro fine anno dovrebbero essere completati i lavori” – fa sapere Galasso – compresi gli interventi per “aumentare la sicurezza dei pedoni, favorire la mobilità leggera, incrementare i posti auto per i residenti e, soprattutto, rendere questa strada molto più gradevole con la piantumazione di nuovi alberi lungo i due lati della strada”.

La sicurezza dei pedoni, infine, verrà garantita dai bullbout installati in prossimità degli attraversamenti pedonali, fondamentali per costringere le auto a rallentare. A questo si aggiunge anche l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

