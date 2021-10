Basic, una notte da protagonista: «Sono molto contento» – FOTO

Basic ieri è stato grande protagonista nella vittoria contro la Lokomotiv Mosca: la gioia del croato sui social

Un debutto dal 1′ da sogno per Toma Basic. Il croato ha trovato la via del gol e fornito un’ottima prestazione, dimostrando di poter rappresentare un’ottima alternativa.

Il centrocampista ex Bordeaux ha mostrato tutta la sua gioia sui social: «Molto contento per il primo gol e la vittoria! Grazie tifosi per il vostro supporto!».

Ora l’ex Bordeaux avrà il difficile compito di confermarsi e di convincere sempre più mister Maurizio Sarri. Basic può davvero essere l’arma in più che tutti si aspettano.

