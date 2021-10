“Bergamo International Meetup” riceve il premio Carlo Magno: la cultura chiave per integrarsi

Aquisgrana (Germania). Bergamo sale sul podio per il progetto “Let’s Bim! Bee International Meetup” ideato e portato avanti da Valentina Scorsa. Il progetto ha vinto il riconoscimento del Parlamento Europeo “Premio Carlo Magno per la gioventù” risultando unico vincitore Nazionale per l’Italia 2020. A premiare i vincitori è stata Katarina Barley vicepresidente del Parlamento Europeo.

LET’S BIM! BEE INTERNATIONAL MEETUP ITALY

La mobilità dei lavoratori europei ha sempre avuto un ruolo molto importante e arricchente per ogni società moderna, ma spesso non viene osservata dal punto di vista del suo principale protagonista, la persona. Vengono infatti sottovalutati l’impegno e le difficoltà che i lavoratori devono affrontare nel contesto del distacco (dal proprio paese) e dell’integrazione (nel paese ospitante), sia che si tratti di lavoratori italiani che vanno all’estero sia che si tratti di stranieri che vengono in Italia.

Bee International è un progetto che mira a facilitare l’incontro di lavoratori provenienti da tutta Europa attraverso eventi formativi tematici al fine di promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione interculturale per tutti coloro che, per lavoro, sono costretti a cambiare città perché sono alla ricerca di un’occupazione.

Bee International offre uno strumento che aiuta ogni città europea a diventare aperta e inclusiva, soprattutto nei confronti di un target specifico come quello dei giovani lavoratori che, a differenza dei turisti o di altre tipologie di stranieri, non trovano facilmente il tempo e la possibilità di conoscere e potersi integrare nel contesto sociale ospitante.

Sulla base di queste premesse è nato il format “Let’s BIM! Bee International Meetup” è nato.

Valentina Scorza con Katarina Barley vicepresidente del Parlamento Europeo

L’EVENTO SETTIMANALE

Abbiamo un evento settimanale che enfatizza la mobilità e la cultura come fattori chiave per conoscere l’Europa e il mondo. Organizziamo corsi di formazione a tema e presentazioni culturali in powerpoint chiamate “Share Your Country” perché crediamo che la cultura abbia un ruolo importante nel promuovere la comprensione reciproca e creare un dialogo tra i paesi, permettendo ai singoli europei di salutarsi, conoscersi, apprezzarsi e sostenersi a vicenda senza pregiudizi.

A crearlo è stata Valentina Scorza, 32 anni che da anni vive a Bergamo. “Sono nata a Lentini in provincia di Siracusa – racconta Valentina -. Dopo essermi laureata in Economia Aziendale, ho deciso di trasferirmi all’estero e di iniziare tutto da capo in un nuovo Paese, come pura sfida personale. Ho vissuto così per 5 anni in Germania, a Francoforte al Meno e a Monaco di Baviera, paese e cultura che adoro, ho imparato il tedesco e ho lavorato in aziende multinazionali dove ho conosciuto persone da tutto il mondo. Gli anni all’estero mi hanno fatto capire quanto fosse importante per una giovane expats straniera come me, riuscire a integrarsi in una nuova società, senza alcun aiuto da parte di un’istituzione come l’Università nel caso degli studenti, e soprattutto conoscere nuovi amici locali e stranieri che come lei lavorano nella stessa città. Quando ho deciso di rimpatriare in Italia e scelto Bergamo come nuova casa, ho avuto l’opportunità di dare vita al mio progetto: Bergamo International Meetup”.

