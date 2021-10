Cagliari, oggi il match contro il Venezia: terzultima contro penultima

Il Cagliari ospita il Venezia questa sera nella gara valida per la settima giornata di Serie A: scontro tra terzultima e penultima

Manca pochissimo alla sfida tra Cagliari e Venezia. Le due squadre si incontreranno questa sera (ore 20:45) tra le mura dell’Unipol Domus.

Sarà uno scontro tra terzultima e penultima, entrambe alla caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della bassa classifica. La squadra di mister Mazzarri – come sottolineato dal Corriere dello Sport – non ha mai ancora vinto un match , mentre quella lagunare ha pareggiato contro il Torino e vinto solo la gara contro l’Empoli.

