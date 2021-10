Cagliari-Venezia, che accoglienza per Nandez? Rossoblù subito in campo dopo le parole inequivocabili dell’agente dell’uruguagio

Poche ore al ritorno in campo per i rossoblù, con Cagliari-Venezia che aprirà la settima giornata di campionato. Ma quella di oggi non è stata una giornata del tutto serena per la piazza sarda, “scossa” dalle parole dell’agente di Nahitan Nandez, Pablo Bentancur, che hanno di fatto preannunciato la partenza del Leon nel prossimo mercato invernale.

Ora c’è curiosità riguardo all’accoglienza che i tifosi del Cagliari riserveranno all’uruguagio nel match dell’Unipol Domus, in una partita che conta già tanto per gli uomini di Mazzarri. Pioveranno fischi per il nazionale celeste? La risposta tra poche ore.

L’articolo Cagliari-Venezia, che accoglienza per Nandez? proviene da Cagliari News 24.