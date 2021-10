Dazn, arrivano i primi indennizzi: i dettagli

Dopo i tanti disservizi e problemi, Dazn ha dato il via per i primi indennizzi ai clienti: ecco tutti i dettagli

Dopo i tanti disservizi e problemi, Dazn ha dato il via per i primi indennizzi ai clienti che hanno avuto difficoltà nelle scorse settimane per seguire le varie partite di Serie A.

Comunque per porre rimedio a tutto ciò, la piattaforma streaming ha deciso di offrire un codice regalo del valore di 1 mese di visione DAZN. Quest’ultimo sarà attivabile entro e non oltre il 30/09/2022. Tale codice arriverà infine per email a tutti i clienti.

