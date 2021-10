Discutere Chiesa una bestemmia, la Juve riparte. Inter, basta con Lukaku

Stavolta parto dall'Inter. Non è possibile che, ad ogni gol sbagliato da Dzeko, puntualmente qualcuno se ne esca con "Eh, ma con Lukaku sarebbe stato diverso". Lo scorso anno, sarà bene ricordarlo, con Lukaku l'Inter in Champions League è uscita ai gironi, in finale di Europa League Lukaku segnò nella propria porta e quest'anno i nerazzurri possono ancora qualificarsi nonostante abbiano appena un punto in due partite. Una settimana Dzeko segna a Firenze? E' un grande giocatore, Lukaku è dimenticato, anzi l'Inter gioca pure meglio. Tre giorni dopo Dzeko sbaglia a Donetsk? DI nuovo gli stessi discorsi e via coi rimpianti. E' un'Inter diversa, magari Dzeko avrà qualcosa in meno di Lukaku, ma non risulta che Lukaku sinora abbia vinto qualche trofeo con la sua Nazionale o con le sqaudre di club, eccezion fatta per i campionati nazionali. Per questo ci può stare anche un'Inter tri-fronte, con Dzeko, Lautaro e Correa, per questo si può battere lo Sheriff, che sta facendo un girone strepitoso.E' una grande Juventus che, non a caso, vince con un grande Federico Chiesa. Discuterlo è una bestemmia ed ecco la riprova. Gol e partita strepitosa coi campioni d'Europa del Chelsea, dall'altra parte calma piatta. Allegri sta ritrovando la retta via, per farlo si affidi ai migliori, non c'è altra soluzione. Il Milan schiuma rabbia per il ko con l'Atletico, polemiche sull'arbitraggio e recriminazioni infinite, lo scivolone in dieci contro undici fa male, perché si era giocato davvero bene. Peccato. L'Atalanta sta diventando squadra anche da competizione europea e non soltanto da campionato italiano. I segnali c'erano già stati, ora il Manchester United dirà se davvero Gasperini può decollare.In Europa League cade il Napoli, che magari ha tirato un po' il fiato considerate le fatiche di campionato, sprinta la Lazio, galvanizzata dal successo nel derby. La Roma sorseggia un brodino in Conference League, ma i problemi restano. Il ritorno di Pellegrini può aiutare a sorridere di nuovo Source