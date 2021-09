Elezioni a Oltressenda Alta: Baronchelli unico candidato sindaco

Oltressenda Alta. Il 3 e il 4 ottobre a Oltressenda Alta si svolgeranno le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali, con i seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

In corsa per la carica di primo cittadino c’è l’attuale sindaco, Giulio Baronchelli, in cerca del bis: l’unica incognita sarà il raggiungimento del quorum, pari al 40% degli aventi diritto di voto.

Imprenditore agricolo, 53enne, Baronchelli si presenta sempre alla guida della civica “Insieme per Oltressenda Alta”, ma con un gruppo ampiamente rinnovato: dei 10 candidati consiglieri solo 4 fanno parte del consiglio comunale uscente (Diego Baronchelli, Sara Baronchelli, Stefano Baronchelli e Pierino Messa) mentre 6 sono volti nuovi. Ecco i nomi: Diego Baronchelli (geometra libero professionista), Ilaria Baronchelli (studentessa), Ivan Baronchelli (operaio elettricista), Pierluigi Baronchelli (operaio falegname), Sara Baronchelli (avvocata), Silvia Baronchelli (impiegata), Stefano Baronchelli (pensionato), Domenico Bellini (pensionato), Santina Borlini (operatrice socio sanitaria) e Pierino Messa (pensionato).