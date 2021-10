Faceva l’estetista in un locale del centro storico in cui dovevano vendersi impianti. Intervento dei Nas e del Comune

In quel locale, nel cuore del centro storico della città, ci sarebbe dovuto essere un centro di assistenza e vendita impianti di condizionamento e riscaldamento. E invece i carabinieri dei Nas, arrivati lì per un controllo, lo scorso 20 settembre, hanno trovato uno studio estetico abusivo, con tanto di lettino, attrezzatura ma sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e documentazioni.

La titolare ha provato a giustificarsi dicendo che la precedente attività si era trasferita nel quartiere marinaro, ma di contro non ha fornito alcuna documentazione utile che giustificasse la sua presenza lì.

Il Comune ha quindi notificato l’ordinanza di chiusura contro la quale sono consentiti e garantiti i termini del ricorso.

Sull’albo pretorio del Comune sono state pubblicate altre due ordinanze di chiusura. Una riguarda una rivendita di materiale nautico e accessori, che operava senza scia e che, secondo quanto si legge nella stessa ordinanza, avrebbe operato distorcendo il mercato con evidente danno dell’interesse pubblico.

La terza ordinanza di chiusura riguarda un lido in località Giovino di Catanzaro, che ha esercitato attività di somministrazione cibi e bevande senza regolare autorizzazione poiché, pur essendoci un cedente ed un subentrante, nessuno dei due, secondo quanto scritto nel provvedimento del Comune, aveva i titoli per porre in essere l’attività poi svolta.