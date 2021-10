Fratino d’oro 2021 al CSV Molise: i nomi dei premiati

Riconosciuto l’impegno profuso nella sensibilizzazione al volontariato. Il premio è stato conferito dall’associazione Ambiente Basso Molise

CAMPOMARINO – Una soddisfazione enorme, che viene condivisa con tutto il mondo del non profit, anima in queste ore il CSV Molise, premiato dall’associazione Ambiente Basso Molise con il Fratino d’oro. Il presidente Luigi Lucchese ha voluto omaggiare il Centro di servizio per il volontariato conferendogli l’oscar verde del territorio costiero che viene assegnato ogni anno a enti, associazioni, personalità o singoli cittadini che si sono distinti per la salvaguardia del paesaggio e del Fratino, piccolo volatile in via di estinzione che nidifica sulla spiaggia e che rappresenta un indicatore biologico delle condizioni degli ambienti dunali del litorale molisano.

Nella splendida cornice del Centro Educazione Ambientale Fantine, a Campomarino, il presidente Lucchese e l’assessore comunale all’Ambiente Antonio Saburro hanno consegnato una targa con una dedica molto significativa a Tiziana Di Giambattista, che ha rappresentato l’intera squadra del CSV Molise.

«Assegniamo questo premio per l’impegno profuso nella sensibilizzazione alle tematiche volontaristiche – ha spiegato Lucchese -, attraverso attività di educazione, formazione e partecipazione attiva nella vita quotidiana di tutte le associazioni e per l’impegno sui temi ambientali».

La cerimonia di premiazione è stata patrocinata dal Comune di Campomarino, dal Comitato nazionale conservazione del Fratino e dallo stesso CSV Molise e ha registrato la partnership dell’associazione Il Valore e dell’AISA Molise.

«È con estremo piacere e orgoglio che riceviamo questo riconoscimento – il commento del presidente del Centro di servizio Gian Franco Massaro, in nome del direttivo e dello staff -. L’opera solidale che svolgono quotidianamente tante associazioni è la nostra ispirazione ed è per questo che continueremo a stare accanto a chi, con tenacia e convinzione, nonostante le grandi difficoltà sociali ed economiche, si batte per proteggere e salvaguardare la nostra ‘casa’. Questo ci permette di riporre fiducia nel prossimo e di avere speranza nel nostro stesso futuro. Noi, come Centro di Servizio, saremo sempre al fianco dei volontari, supportandoli e dando il sostegno che meritano. Complimenti ad Ambiente Basso Molise per questa manifestazione e per i grandi traguardi raggiunti, nella salvaguardia ambientale e del prezioso fratino».

Ecco l’elenco dei premiati col Fratino d’oro: Cinzia Vizzarri, ARSARP, AVIS Santa Croce di Magliano Sezione Angelo Tatta, Nucleo Carabinieri Cites Campobasso, Marco Carafa, CSV Molise, Mary Di Vincenzo, Massimo Albanese, Carolina Vallin e Maria Antonietta Rossi.

