Il sindacato di Polizia Siap saluta il neoquestore di Catanzaro Maurizio Agricola

Il Siap della Calabria saluta il neo Questore di Catanzaro Dott. Maurizio Agricola. Nella giornata del suo insediamento – si legge in una nota – la segretaria del Siap Calabria capitanata dal Segretario Generale Alessandro Falcone gli dà il benvenuto nel capoluogo calabrese.

Il Dott. Maurizio Agricola che ha un curriculum di tutto rispetto, palermitano di nascita, conosce bene il territorio in quanto è stato già funzionario presso la Squadra mobile di Catanzaro nel 1991. Dal 2018 Questore di Modena, prima ancora ha diretto la questura di Trapani. In passato ha ricoperto diversi incarichi come dirigente dei commissariati sezionali e distaccati, con funzioni strategiche nelle sezioni narcotici, omicidi e criminalità organizzata.

Il dott. Agricola, va a sostituire il dott. Finocchiaro collocato in quiescenza per raggiunti limiti d’età. Ringraziamo anche il Dottore Finocchiaro per quello che è riuscito a fare nella Questura e nella provincia di Catanzaro per gli appartenenti alla Polizia di Stato e la cittadinanza tutta.“Il Questore Agricola farà sicuramente tanto per gli uomini e le donne della Polizia di Stato del capoluogo calabrese, un uomo delle istituzioni e gli facciamo gli auguri per un proficuo lavoro” ha dichiarato Alessandro Falcone.