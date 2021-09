Infortunio Immobile: l’attaccante non preoccupa. Le condizioni

Infortunio Immobile, per l’attaccante dovrebbe trattarsi di semplice affaticamento. Domattina saranno verificate le condizioni

Sarri può – con tutti riti scaramantici del caso – tirare un sospiro di sollievo. Ciro Immobile ha accusato un fastidio alla coscia che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo, nella gara contro la Lokomotiv Mosca.

Come riportato da Lazio Style Radio, però, per l’attaccante – che è uscito dall’Olimpico senza problemi – dovrebbe trattarsi semplicemente di un affaticamento tendineo. Domattina si verificheranno meglio le sue condizioni, soprattutto in vista del match contro il Bologna.

