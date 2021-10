Matera Film Festival, al via con Nicola Piovani e David Cronenberg

Il Matera Film Festival 2021 si terrà da domani al 10 ottobre nella “Città dei Sassi”. La kermesse prevede un ricco programma di eventi, ospiti e proiezioni, prenotabili sul sito ufficiale www.materafilmfestival.it a partire dal 25 settembre. Sono 5 le location allestite, 9 giorni di cartellone, 1 concerto, 1 mostra, 55 eventi programmati, più di 50 ore di proiezioni, una diretta su Rai Radio 3 nel programma “Hollywood Party”, 10 talk e 4 presentazioni di libri. Circa 100 le persone presenti, più di 200 notti prenotate, decine le strutture ricettive e i ristoranti coinvolti.

ll simbolo del festival è la balena ‘Giuliana’, il più grande cetaceo del Pleistocene mai scoperto, rinvenuto nel 2006 sulle sponde del Lago di San Giuliano, da cui prende il nome. La locandina ufficiale di quest’anno, realizzata dal creative director Silvio Giordano, vede la balena con un cordone ombelicale collegato alla terza città più antica del mondo: Matera. Attraverso il sangue contenuto nel cordone ombelicale riceve nutrimento e ossigeno da essa. Come la madre con il figlio. Come il nostro rapporto con il pianeta Terra sempre più labile e contaminato. Il cordone ombelicale è un chiaro riferimento alla “bioporta” del film eXistenZ di David Cronenberg, pronta a collegarci in un mondo parallelo realistico. I colori scelti sono quelli autunnali del mese di ottobre e l’ambientazione ha una atmosfera sconosciuta e primordiale. La balena del MFF del 2021 ci ricorda come tutti noi veniamo dal buio dell’utero e nel buio torneremo. Ma nel mezzo di questo percorso possiamo trovare luce e creare luce. Per noi la luce è anche il cinema.

Il festival inaugura con un evento d’eccezione, sabato 2 ottobre alle 21,00 a ‘Cava del Sole’: il concerto del Maestro Premio Oscar Nicola Piovani, compositore tra i più importanti e amati del cinema e del teatro mondiali. “In questo Festival abbiamo deciso di dare centralità alla musica. E’ nostro desiderio che la sua apertura venga affidata ogni anno ad un compositore di fama internazionale che offra agli spettatori una “lecon concert”. Durante l’evento il Maestro Piovani riceverà il premio alla carriera” ha spiegato Giuseppe Papasso, direttore artistico della sezione musicale.

Sono state circa 400 le iscrizioni nelle tre sezioni concorsuali e 26 opere scelte (16 cortometraggi, 4 lungometraggi e 6 documentari) proveniente da ben quattro continenti (Europa, America, Asia e Africa), facendo dell’internazionalità una cifra stilistica della selezione. Un’attenzione particolare è stata riservata alle cinematografie emergenti e alle produzioni indipendenti. Tra i principali temi trattati nelle sezioni concorsuali, emergono quelli relativi al mondo del lavoro, alle dinamiche familiari, al rapporto del sé con il circostante e alla multiforme violenza che pervade la società. Tra i Paesi presenti ci sono: Kosovo, Canada, Cina, Iran, Romania, Giordania, Macedonia, Ghana, Portogallo, Svezia e Pakistan, per citarne solo alcuni. Nella serata di premiazione saranno assegnati, per ciascuna sezione concorsuale, i premi per il Miglior Film e per la Miglior Interpretazione. La direzione artistica attribuirà le menzioni speciali, mentre il Comune di Matera assegnerà il premio “Città di Matera”.

Presidenti dell’evento sono Dario Toma e Annarita Del Piano, la direzione artistica musicale è affidata a Giuseppe Papasso, mentre la direzione artistica è curata da Silvio Giordano, Nando Irene e Michelangelo Toma. Fondamentale il contributo offerto dal comitato scientifico composto da: Manuela Gieri, Salvo Bitonti, Fabio Viola, Donato Santeramo e Giuseppe Palumbo.

Per il programma dettagliato clicca qui