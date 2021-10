Matri: «Cagliari, è la prima cosa che deve fare Mazzarri». Le dichiarazioni dell’ex attaccante del Cagliari

Alessandro Matri parla del momento del Cagliari dagli studi DAZN.

«Per un allenatore non poter lavorare e incidere è complicato, soprattutto per uno come lui che è abituato a lavorare da inizio stagione. Ora avrà la sosta: la prima cosa a cui dovrà porre rimedio è la fragilità difensiva. Giulini sta facendo grandi investimenti da due anni: Godin, Nandez, Nainggolan. La piazza vuole vedere una squadra che si salva tranquillamente».

