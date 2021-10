L’AQUILA – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la sistemazione della Strada Provinciale n. 61 “Varanese”, che prevedono la manutenzione della carreggiata e dei marciapiedi in corrispondenza del cavalcavia ferroviario al km. 8+880, per un importo di circa 25mila euro. “Continuano i lavori sulle strade della Marsica – dichiara

