Raul Moro ha mostrato tutta la sua felicità per la convocazione nella Spagna Under 21: il suo post sui social

Ieri è stato protagonista nel finale e ha avuto anche un’occasione per trovare la rete. In realtà però per Raul Moro ieri la grande notizia è arrivata nel pomeriggio. Il giovane spagnolo infatti è stato convocato dall’Under 21.

L’esterno biancoceleste ha manifestato tutta la sua gioia con un post apparso sul suo profilo Instagram. «Felice ed orgoglioso di poter difendere di nuovo la maglia del mio Paese. Vamos Spagna!», queste le parole del giocatore.

Ora Raul Moro vuole definitivamente conquistare Sarri. La sua crescita è agli inizi, ma il mister sembra puntare su di lui.

L’articolo Raul Moro, gioia social per la convocazione in Under 21 – FOTO proviene da Lazio News 24.