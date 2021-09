Ravioli nostrani, pizzoccheri e castagne: le sagre di ottobre

Provincia di Bergamo. Dai ravioli nostrani alle castagne ma anche le specialità della cucina valtellinese come i pizzoccheri e gli sciatt. Sono tante le prelibatezze protagoniste delle sagre di ottobre nella provincia di Bergamo.

Ecco la panoramica delle iniziativa promosse sul territorio orobico.

BERGAMO

Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre sul Sentierone torna “Mercatanti in fiera“. L’atteso appuntamento gastronomico fa il suo ritorno dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni anti-Covid.

Saranno presenti 70 espositori da tutta Europa e, per garantire la sicurezza anti-Covid, saranno allestiti Varchi con steward e area food con green pass.

PROVINCIA

Sino al 3 ottobre a Valbrembo si terrà il Festival della Valtellina. Nel corso della kermesse si potranno gustare i piatti della tradizione di quella terra ricca di profumi e sapori come gli sciatt (sfiziose frittelline croccanti di forma tondeggiante con cuore di formaggio fuso), i pizzoccheri, il brasato, la polenta e molto altro ancora.

Per quanto riguarda l’area tavoli, a disposizione dei clienti ci sarà una tendostruttura coperta e riscaldata (nelle giornate fredde), che consentirà di accogliere gli ospiti in tutta comodità anche in caso di maltempo.

In un apposito stand, inoltre, sarà possibile acquistare i prodotti tipici come farine per la polenta, marmellate e formaggi, ma ci sarà anche uno spazio dedicato alla vendita dell’artigianato valtellinese.

Dall’1 al 3 ottobre a Romano di Lombardia si terrà “Street Food Festival“. L’appuntamento è in piazza Fiume per tre giorni all’insegna del cibo di strada, della convivialità e del divertimento.

A Pradalunga torna “Castanea, cultura e sapori della Castagna”. Il programma, ricco di appuntamenti, propone tante occasioni per riscoprire il territorio e le sue specialità.

Ecco i dettagli.

Venerdì 1 ottobre – Apertura della Manifestazione

Alle 20.30: allo spazio espositivo del municipio di Pradalunga incontro sul tema: “Normativa per la formazione e gestione dei castagneti da frutto” relatore Dott. Agr. Stefano D’Adda. Accesso con prenotazione obbligatorio (entro le ore 16.00) e presentazione Green Pass. Tel. 338 3726189

Sabato 2 ottobre – A Passeggio nei Castagneti

Alle 14: ritrovo al Santuario della Forcella di Pradalunga e visita guidata ai castagneti del Misma.

Alle 16.30: visita al Santuario e caldarroste per tutti i partecipanti

Lunedì 4 ottobre – Santa Messa

Alle 17.30: all’inizio di Via della Forcella presso la Cappella di S. Rocco

Mercoledì 6 ottobre: Apprendisti Castanicoltori

Alle 9: passeggiata e messa a dimora piantine di castagno presso il campo collezione alla Forcella con i ragazzi della scuola primaria di Pradalunga e Cornale

Venerdì 8 ottobre – Serata di Degustazione

Alle 20.30: all’oratorio di Pradalunga la sig.ra Gisella del consorzio della castagna della Valle Camonica illustrerà come perparare biscotti, torte, panettoni e altro con la farina di castagne.

Accesso con prenotazione obbligatoria (entro le ore 12.00) e presentazione Green Pass. Tel. 338 3726189

Domenica 10 ottobre – Un Paese colto in Castagna

Alle 14: castagnata presso la baita della Pratolina curata dal gruppo GAF

Alle 14: castagnata presso l’oratorio di Cornale a cura del gruppo sportivo Cornale

Sabato 16 ottobre – Premio Letterario “Le Coti”

Alle 17: alla sala espositiva del comune di Pradalunga premiazione del quinto premio letterario “Le Coti” dal titolo: Prendere in Castagna.

Accesso con prenotazione obbligatoria (entro le ore 12.00) e presentazione Green Pass. Tel. 338 3726189

Domenica 17 ottobre – Castagnata d’Autunno

Alle 14: castagnata presso l’oratorio di Pradalunga

Venerdì 22 ottobre – Importanza dei Castagneti nella valorizzazione del territorio

Ore 20.30: presso la sala consiliare del Comune di Albino, Ellade Peller sindaca del Comune di Nomaglio (TO), presenta il bellissimo percorso ecomuseale della castagna realizzato nel proprio comune .

Accesso con prenotazione obbligatoria (entro le ore 16.00) e presentazione Green Pass. Tel. 338 3726189

Sabato 23 ottobre – Castagnata sotto le Stelle

Alle 20: in Piazza Mazzini a Pradalunga caldarroste e birra a volontà in collaborazione con pizzeria Wolly e bar Crema e Cioccolato

Domenica 24 ottobre – Castanea in Piazza

Dalle 10 alle 19: alla Piazza Mazzini a Pradalunga giornata dedicata alla cultura e sapori della castagna: mostra sul castagno, stand, esposizione di oggetti e prodotti tipici, prodotti a base di farina di castagne, caldarroste delle migliori varietà di castagne del Misma. A mezzogiorno possibilità di ristoro presso pizzeria e bar adiacenti la piazza.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre in Val di Scalve torna “Ottober Crest”, l’evento dedicato alle creste delle montagne… tutte da mangiare.

Saranno protagoniste le Creste Scalvine, uno scrigno di pasta fresca fatta a mano che custodisce un ripieno di fonduta di Formaggella Val di Scalve.

Anche se di recente creazione, si rifanno alla tradizione della cucina povera della montagna, e sono state insignite del marchio Bergamo Città dei Mille Sapori insieme ai Casoncelli e agli Scarpinocc.

La forma delle Creste – oltre ad essere piacevole all’occhio – è attentamente studiata. La mezzaluna con chiusura dentellata e pieghettata rivolta verso l’alto, vuole richiamare i profili frastagliati delle cime delle montagne che circondano la valle!

Dalla Presolana – la “Regina delle Orobie” – al Pizzo Camino, passando per il Pizzo Tornello e il Cimon della Bagozza: l’ispirazione per le Creste Scalvine è nascosta in ogni cima.

L’obiettivo è (Ri)scoprite le Creste Scalvine e altri piatti della tradizione presso la sagra organizzata a Vilmaggiore, proprio di fronte alla Latteria Sociale di Scalve (Via San Giorgio 29, Vilmaggiore, Vilminore di Scalve), dove la nasce la Formaggella di Scalve!

In alternativa, le Creste saranno anche la base comune dei piatti serviti nei ristoranti che parteciperanno all’iniziativa, ma ogni chef renderà la propria variante unica, in base alla propria creatività e utilizzando i condimenti più diversi, con un occhio di riguardo ai prodotti di stagione.

Insomma, non ci saranno due piatti di Creste uguali fra loro. Perciò, che preferiate ritrovarvi al tavolo di un in un ristorante o festeggiando in compagnia alla sagra, l’Ottober Crest sarà l’occasione giusta per (ri)scoprire le Creste… in tutte le salse!

Ecco il programma della sagra.

Per il pranzo del sabato e della domenica vi aspettano vi aspetta un menù ricco di gustosi piatti tipici.

Mentre la cena del sabato sarà all’insegna del divertimento, con una serata a base di musica e birra, pane strinù e patatine fritte

Menù di pranzo

Creste Scalvine (versione 1): panna, speck, trevisano e scaglie di grana

Creste Scalvine (versione 2): pomodorini gialli e rossi, basilico

Spalla con polenta taragna

Cotoletta con patatine

Strinù con polenta

Formaggio alla piastra

Pane e salame

Pane e strinù

Pane e formaggella

Patatine fritte

Dolce

Caffè

Sabato 2 e domenica 3 ottobre a Roncobello si terrà la festa della Madonna del Rosario.

Ecco il programma.

Sabato 2 ottobre

– Dalle 14 alle 18 mercatini;

– alle 16 dimostrazione di scultura tronchi con motosega;

– alle 18 aperitivo offerto dagli Alpini di Roncobello;

– alle 20 messa;

– alle 21 caldarroste e vin brulé.

Domenica 3 ottobre

– alle 10.45 messa;

– alle 15 processione con la statua della Madonna del Rosario.

A Covo torna la sagra del raviolo nostrano. L’appuntamento è a Losteria del crostino sabato 9 e 16 ottobre per la cena; domenica 10 e 17 ottobre per il pranzo; lunedì 11 ottobre per il pranzo. Il menù prevede: ravioli di Covo De.Co; secondo a scelta tra brasato con polenta, manzo all’olio con polenta, tagliata di scottona con radicchio, grana e patate saltate, filetto di maialino al latte in crema di taleggio e noci con polenta, selezione di salumi Agripig e formaggi 4 Portoni con insalata; acqua; un quarto di vino e caffè al costo di 25 euro a persona.

A Corna Imagna torna la sagra della castagna. Quest’anno l’iniziativa ha raggiunto la sua settima edizione: tre appuntamenti – domenica 3 ottobre, domenica 17 ottobre e sabato 30 ottobre – tutti dedicati al frutto autunnale simbolo del Comune valdimagnino. Una manifestazione molto attesa e costellata di eventi per grandi e piccini, dal mercato alla ristorazione, attività, laboratori, raccolta, musica e uno spazio culturale.

La kermesse si aprirà domenica 3 ottobre in Piazza della Rinascita con “Sapori in Valle”, un pranzo con tante proposte di cibo (rigorosamente a base di castagne) preparato direttamente dalle aziende agricole della Valle Imagna. La Sagra proseguirà domenica 17 ottobre dalle 10 alle 18 al Parco degli Alpini, con una serie di interessanti novità: ci saranno il mercato dei produttori locali, visite guidate lungo il Sentiero del Castagno, raccolta guidata delle castagne, laboratori per bambini, musica folk e ristorazione con piatti a base di castagne, pane e cotechino, taglieri di formaggi e salumi, caldarroste e vin brulè. Ultimo appuntamento, di carattere più culturale, sabato 30 ottobre con la presentazione della ricerca “Sono sostenibili le aziende agricole di montagna?”.

La prenotazione è obbligatoria per il pranzo e i laboratori. Per info e prenotazioni: 334.5743963. per accedere agli eventi è obbligatorio il Green Pass.

Sabato 9, domenica 10 e domenica 17 ottobre ad Averara torna la sagra della castagna. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Castanicoltori Averara, propone diversi appuntamenti.

Ecco il programma.

Sabato 9 ottobre

– “Caldarroste in quota”, ritrovo alle 10 davanti al Comune di Averara e partenza per Cà San Marco; discesa al rifuio Alpe Cantedoldo per pranzo,. Birra e caldarroste. Ritorno con visita a Sparavera (Mezzoldo).

Iscrizione a numero chiuso con possibilità di navetta Sparavera/Averara o in alternativa Cantedoldo/Averara.

– alle 10 “Castanicoltori per un giorno”, attività al castagneto con pic-nic finale, caldarroste e birra (iscrizione a numero chiuso).

Domenica 10 ottobre

– alle 10 “Caldarroste a piazza Serva”, itineraio guidato con partenza dalla frazione Valmoresca, pic-nic co prodotti locali in paizza Serva e finale con caldarroste (iscrizioni a numero chiuso).

Alla frazione Redivo

– Alle 14 “Turris sapientiae”, presentazioe del progetto realzizato con il contributo dlela comunità montana;

– alle 15 “Castagne in musica”con il gruppo folk Aghi di pino.

E inoltre… prodotti a km zero: vendita di castagne, mele, formaggi, miele, prodotti epr la cura del corpo,tisane, e piante da frutta.

Domenica 17 ottobre

– Raccolta dlele castagne per tutti coloro che intendono partecipare.

Al termine sarà possibile acquistare il prodotto pesato al costo di 2 euro al kg. Gli incaricati dell’associazione Castanicoltori Averara saranno rpesenti al castagneto dalle 10 (prenotazione obbligatoria).

Per informazioni e prenotazioni: castanicoltoriaverara2015@gmail.com – 3669598725 – 3333072758.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre a Monasterolo del Castello si terrà la sagra delle caldarroste.

