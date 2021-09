Sarri: «Potevamo fare più gol. Non rispondo a Mourinho. E sulla Lega…»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio Lokomotiv, gara vinta dai biancocelesti in maniera convincente per 2-0

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato la sfida contro la Lokomotiv ai microfoni di Sky.

CRESCITA – «Questa ha una squadra con delle caratteristiche che vanno esaltate. Poi ogni ambiente ha delle risposte diverse. Non è semplice perché i ragazzi vengono da un modo di giocare diverso. Nelle ultime due partite siamo migliorati dal punto di vista tecnico. Oggi potevamo fare molto più gol, ma sono contento che abbiano segnato Basic e Patric».

IMMOBILE – «Speriamo sia solo un piccolo risentimento tendineo e non sia nulla di muscolare. Lui comunque è convinto di essersi fermato in tempo. Ha sentito un fastidio nella zona del ginocchio».

ESTERNI – «L’idea di alternare gli esterni è nata vedendoli giocare, anche se loro preferiscono giocare entrambi a sinistra.».

MOURINHO – «Stimo Mourinho, ma non rispondo e non partecipo a questa pantomima».

LEGA – ««Non so cosa centri ciò che è stato detto. Noi giochiamo una partita della Lega e non in Europa. La questione delle 48 ore non ha alcun tipo di riscontro dai punto di vista regolamentare. Dicono che io non conosco i regolamenti, ma loro non conoscono le norme che emanano. Noi prima di domenica non potevamo giocare. Domenica possiamo giocare, ma è una questione di buon senso. Questo farebbe decidere di far giocare chi gioca il giovedì almeno di pomeriggio. Farci giocare alle 12,30 è una mancanza di tutela per la Lazio».

Sarri a DAZN

SULLA GARA – «Potevamo chiudere la partita prima quindi potevamo risparmiare più energie. L’abbiamo gestita abbastanza facilmente ma è una partita dispendiosa a 60 ore dalla prossima».

SULL’ESSERE TROPPO LEZIOSI – «A tratti diamo la sensazione di essere un pò leziosi ma dipende dalle mie richieste. Facciamo tanto palleggio, ci può stare non essere molto concreti».

SU IMMOBILE – «Immobile mi ha detto di sentirsi abbastanza bene ma non abbiamo grandi risconti. Speriamo sia un risentimento tendineo ma dobbiamo valutare domani».

SUI MIGLIORAMENTI DOPO IL DERBY – «Da due partite siamo stati molto più bravi a muovere la palla, dal punto di vista tattica eravamo messi bene in campo anche prima ma giocavamo male tecnicamente. Nelle ultime due partite siamo migliorati e così facciAmo divertire anche chi ci guarda».

SULLE PAROLE DI MOURINHO – «Io non mi sono sentito definire da nessuno perchè non guardo nulla. Mi passa tutto sopra, non voglio fare questi teatrini. Ho stima di Mourinho e mi sta pure simpatico, ha queste idee e se le tenga».

L’articolo Sarri: «Potevamo fare più gol. Non rispondo a Mourinho. E sulla Lega…» proviene da Lazio News 24.