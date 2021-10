Andreazzoli: «La Roma ha dimenticato il derby». Ma quel 26 maggio…

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma

La Roma ha messo da parte parzialmente la sconfitta nel derby battendo lo Zorya in Conference League. Eppure la Stracittadina è ancora in cima ai pensieri dei giallorossi, come si evince dalle continue provocazioni di Mourinho all’indirizzo della Lazio.

Domani alle 18 all’Olimpico arriva l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, uno che con i derby ha un rapporto abbastanza travagliato. Era lui infatti il tecnico della Roma quel 26 maggio 2013. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa: «Credo che il derby, per quanto incida molto, sia già passato per i giallorossi. Da domani alle 18, con il pubblico numeroso sugli spalti, sarà tutto dimenticato»

