Bologna Lazio, ecco dove vedere in tv la sfida del Dall’Ara tra biancocelesti e rossoblù valida per la settima giornata

La Serie A torna in campo per la settima giornata, la Lazio è attesa dal match delicato contro il Bologna al Dall’Ara. Fischio d’inizio della sfida tra biancocelesti e rossoblù fissato per le 12.30 di domani domenica 3 ottobre.

L’incontro sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Canale 251 e Sky Sport 4K.

L’articolo Bologna Lazio, ecco dove vedere in tv il match del Dall’Ara proviene da Lazio News 24.