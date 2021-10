Busio: «Il primo gol in Serie A è una gioia indescrivibile»

Le parole di Gianluca Busio, il centrocampista che ha portato il Venezia al pareggio nel match contro il Cagliari

La sua rete al 92′ ha sorpreso l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno e ha permesso al Venezia di tornare a casa con un pareggio importante. Gianluca Busio, centrocampista della squadra lagunare, festeggia la sua rete ai microfoni di Dazn.

PRIMO GOL IN SERIE A – «È una gioia che non si può spiegare. Sono davvero felice del mio primo gol in Serie A».

BUSIO SIMILE A GATTUSO? – «Per me somiglio più a Pirlo a dire la verità».

