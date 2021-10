Cagliari, al rientro c’è la Samp: blucerchiati verso il recupero degli infortunati. D’Aversa sfrutterà la sosta per tornare a pieno regime

Un altro risultato deludente per il Cagliari, ma ora è il momento di riorganizzare le idee con la pausa per le Nazionali. Al rientro ci sarà la Samp, che potrebbe presentarsi al match nelle migliori condizioni.

I blucerchiati, infatti, sfrutteranno la sosta per svuotare l’infermeria. Si vedrà tra i convocati il gioiello Ihattaren, rimasto escluso anche dalla sfida con l’Udinese. Soprattutto, torneranno arruolabili Gabbiadini, out da tempo per una distorsione alla caviglia, e Valerio Verre, alle prese con un fastidioso problema muscolare.

Buone speranze anche per il lungodegente Ronaldo Vieira, con D’Aversa che corre verso l’organico pieno.

