Cagliari Venezia, i quotidiani promuovono Volpi: il fischietto è da sufficienza

I quotidiani sportivi promuovono l’operato di Manuel Volpi in Cagliari Venezia: il fischietto raggiunge la sufficienza

Manuel Volpi, direttore dello scontro tra Cagliari e Venezia, viene promosso dai quotidiani sportivi odierni. Di seguito i voti riportati dai giornali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Un solo episodio dubbio, quando Johnsen cade in area tra due avversari. Lui decide di ammonirlo per simulazione. Non c’erano gli estremi per il rigore ma il giallo è un errore: il norvegese non simula di certo visto che viene toccato. Altri errori di valutazione sui falli. VOTO 5.5

TUTTOSPORT – Non agita le acque. VOTO 6

CORRIERE DELLO SPORT – Partita nervosa fin dalle prime battute, ma Volpi di Arezzo riesce a tenerla in pugno con richiami. A fine partita saranno sette le ammonizioni, sei dei quali falli, tutte corrette. VOTO 6

