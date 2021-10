De Silvestri: «Sono davvero legato alla Lazio, ma ora vedo solo il Bologna»

L’esterno del Bologna De Silvestri ha parlato in vista della partita contro la Lazio

Lorenzo De Silvestri, esterno del Bologna, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio.

CALMA – «Sono qui per ricordare queste due parole: maturità e equilibrio. Sabatini ci tengo a salutarlo e a ringraziarlo. Per quanto riguarda il ritiro, è stato bello perché ci ha permesso di lavorare di più e stare uniti. Di Empoli non vorrei parlare perché siamo a sabato e domani abbiamo un’altra partita. Abbiamo giocato solo 6 partite, abbiamo tanto tempo davanti. La squadra deve essere consapevole delle sue potenzialità e stare tranquilla».

LAZIO – «Riguardo al mio passato, la Lazio è la mia mamma calcistica e una squadra a cui sono davvero legato, ma ora vedo solo il Bologna».

