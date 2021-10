Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali: alla scoperta dei gioielli della Bassa

Continuano domenica 3 ottobre le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali di Pianura da scoprire. La sessione autunnale, iniziata con successo lo scorso 5 settembre, consentirà anche la prossima domenica di visitare ben 16 manieri e borghi fortificati di quattro province lombarde, comprese alcune nuove località della pianura bresciana, che a settembre hanno avuto un boom di prenotazioni. Il bellissimo castello di Padernello e il pregevole borgo storico di Orzivecchi, situati nella confinante pianura bresciana, si aggiungono anche in questa edizione alle realtà storiche della

pianura bergamasca, del cremonese e del milanese, sparse tra i fiumi Oglio, Serio e Adda.

Prosegue inoltre la collaborazione con Abbm, l’associazione bergamasca bande musicali, che proporrà concerti bandistici nelle suggestive location dei castelli, palazzi e borghi del circuito. Dopo l’apprezzamento del corpo bandistico di Martinengo nella prima domenica, esibitosi a Cavernago e Malpaga, la banda musicale di Medolago suonerà il 3 ottobre alle 10 al castello di Pagazzano, dove alle 18.30 avrà luogo il primo incontro della rassegna teatrale che inaugura il gemellaggio con le dimore storiche di Francesco Petrarca.

Nella imponente rocca di Pandino da non perdere “En plein air” laboratorio d’arte a cura di Serena Marangon, con lezione di disegno e pittura alla scoperta delle atmosfere del film premio Oscar “Chiamami col tuo nome”. A Martinengo mercato di collezionismo e antiquariato sotto i portici e una mostra con concerti musicali al filandone. Tornando a Cavernago infine sarà visitabile la mostra di armi e documenti relativi a Francesco Martinengo Colleoni in occasione del 450° della Battaglia di Lepanto cui partecipò il famoso condottiero.

Questi e molti altri eventi, visite guidate e aperture sono consultabili in dettaglio sul sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.it dove trovare tutti gli orari, costi e recapiti per la prenotazione della propria visita. Il format è sempre il medesimo, ormai rodato e apprezzato, in cui ciascuno può liberamente scegliere di visitare in autonomia le varie realtà aderenti.

La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it

Disposizioni sanitarie

Per accedere nei luoghi della cultura è obbligatorio essere muniti della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in formato digitale oppure cartaceo; in mancanza di tale documento, non sarà consentito l’accesso nei castelli (luoghi al chiuso). L’obbligo di possedere una certificazione verde

Covid-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici (come nel caso di visite guidate nei borghi).