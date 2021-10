Isernia, elezioni comunali: orari apertura seggi e ubicazione

ISERNIA – Si ricorda a tutti gli elettori che è possibile votare domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.

Questa l’ubicazione dei seggi di Isernia :

– Sezione 1, Tribunale.

– Sezioni 2-3-4, Scuola Giovanni XXIII (corso Garibaldi).

– Sezione 5, Ospedale.

– Sezioni 6-7-8-9, Scuola Andrea d’Isernia (via Maiorino).

– Sezioni 10-11-12-13-23, Polo scolastico via Umbria.

– Sezioni 14-15-16-17-18, Istituto Cuoco (via Leopardi).

– Sezione 19, ex V settore (acqua solfurea).

– Sezioni 20-21-22, Scuola San Lazzaro.

Per poter esprimere il voto, è necessario esibire la propria tessera elettorale e un valido documento di identità.

