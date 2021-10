Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto in diretta alla Bobo TV: ecco le sue dichiarazioni anche sulla Serie A

SERIE A «La Juve rientrerà in corsa per lo scudetto. Con diverse squadre in lotta al vertice sarà divertente. Tutti cercano di giocare bene e questo è importante».

ISPIRAZIONI DA ALLENATORE – «Ne ho avuti tanti. Ho imparato da tutti, quando giochi è normale. Tra Boskov ed Eriksson era come la sera e la mattina, uno era di un’epoca e uno di un’altra. Ho avuto tecnici diversi che mi hanno dato molto».

L’articolo Mancini: «Serie A? Diverse squadre in lotta» proviene da Lazio News 24.