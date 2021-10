Serie A TimVision La Juventus si aggiudica in rimonta il big match con la Roma, vincono Fiorentina ed Empoli

La Juventus vince in rimonta il big match con la Roma e si porta in testa alla classifica a quota 15 punti (nell'attesa del risultato del Sassuolo, che potrebbe raggiungerla in vetta qualora conquistasse tre punti con la Lazio domenica alle 14.30), successi anche per Fiorentina ed Empoli negli altri due anticipi della 5ª giornata di Serie A TimVision.

Finisce 2-1 per le bianconere di Montemurro lo scontro diretto con le giallorosse andato in scena al “Tre Fontane”. Il match è intenso e vivace sin dai primi minuti ma sono le padrone di casa che lo sbloccano al 28’: Greggi servita da Glionna calcia in porta, Peyraud-Magnin non trattiene il pallone e Di Guglielmo a distanza ravvicinata non sbaglia. Nella prima frazione di gara le occasioni sono più nitide per la squadra di Spugna ma nella ripresa crescono le ospiti e al 64’ una prodezza di Rosucci dal limite rimette in equilibrio il punteggio. Le due formazioni cercano il gol che vale tre punti con la stessa intensità, ma all’87’ è la Vecchia Signora a portarsi in vantaggio: calcio d’angolo di Boattin (due assist per lei nella sfida) e incornata vincente di Staskova, che a sette minuti dal suo ingresso in campo sigilla il definitivo 2-1. Salgono a sei i successi in campionato della Juventus contro la Roma e a 29 le vittorie consecutive del club nel torneo (da quando Opta raccoglie i dati – 2004/05 – solo il Brescia era riuscito a collezionarne altrettante).

Seconda vittoria di fila invece, alle 12.30, per la Fiorentina di Panico, che supera 4-2 la Sampdoria dell’ex allenatore viola Cincotta e sale a quota sei in classifica. La gara al “Gino Bozzi” si sblocca dopo un quarto d’ora: Tampieri atterra Sabatino in area di rigore e l’attaccante viola trasforma il calcio di rigore assegnato dall’arbitro. Le blucerchiate però reagiscono e chiudono le padrone di casa nella loro metà campo, trovando prima la rete del pari con un gran tiro di Fallico a seguito di un efficace stop, e poi quella del vantaggio con Pisani, sugli sviluppi del corner di Rincon. Il fronte si ribalta ulteriormente però e al 43’ un pasticcio in difesa costa l’autogol del 2-2 alle liguri, concesso da Spinelli. Le ospiti accusano il colpo e nella ripresa sono le toscane a fare la partita, trovando altre due reti: il 3-2 porta la firma di Huchet, che al 70’ raccoglie l’assist di Lundin e in allungo batte Tampieri tra i pali; il 4-2 invece, in pieno recupero, lo sigla Catena, subentrata a Sabatino all’89’.

Tre punti infine, nell'altra gara delle 14.30, per l'Empoli di Ulderici, che sconfigge 3-1 il Verona e sale a quattro punti in classifica. Al "Piero Torrini" sono le scaligere a sbloccare la partita – Cedeño sfrutta l'assist di Pasini approfittando di una disattenzione della difesa avversaria dopo appena due minuti – ma le padrone di casa reagiscono nel secondo tempo, realizzando tre gol che valgono la rimonta e il primo successo nella competizione in corso. Al 50' Dompig firma il pareggio servita da Prugna, dopo appena otto minuti Bragonzi porta avanti le compagne con un tap-in vincente a due passi da Keizer e all'85' sempre Bragonzi trova il definitivo 3-1 di testa, oltre alla sua doppietta personale.