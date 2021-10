Serie B, venerdì nero per il Monza. Il Lecce passa 3-0!

Salento amaro per il Monza di mister Stroppa che viene travolto 3-0 dai padroni di casa del Lecce. I giallorossi sbloccano la sfida nel recupero del primo tempo con la rete di Strefezza. Nella ripresa sale in cattedra Di Mariano con una doppietta (55' e 70') che decreta il 3-0 finale.Brutta sconfitta per i monzesi che incappano nella seconda consecutiva in trasferta. Il Lecce vince e sale al terzo posto a quota 14 punti. La squadra brianzola dovrà riprendersi subito perché la prossima partita c'è il Parma. Source