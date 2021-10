Un protocollo d’intesa per riconoscere il merletto quale tradizione artistica di grande valore

CAMPOBASSO – Una firma importante per un protocollo d’intesa che mira a riconoscere il merletto quale tradizione artistica di grande valore e meritevole della candidatura a bene immateriale dell’Unesco.

Il vice governatore Vincenzo Cotugno dice: “Grazie ai sindaci di Guglionesi, Trivento e Tavenna per la loro presenza, alle associazioni aderenti, a Carmela Iavarone in rappresentanza delle merlettaie di Isernia e a Maurizio Varriano per aver voluto questa “rete” che unisse la parte più bella del nostro artigianato tessile”.

