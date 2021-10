ADHR Accademia della Meccanica. Il progetto di formazione e lavoro debutta a Belluno

Parte da Belluno la prima tappa di “ADHR Accademia della Meccanica”, il progetto voluto dall’omonima agenzia per il lavoro, con filale nel capoluogo veneto, volto a formare giovani specializzati in due figure richiestissime nelle aziende metalmeccaniche e di occhialeria del territorio: quelle di attrezzista CNC e di programmatore a controllo numerico, con capacità di utilizzare software specifici quali CAD e CAM. Ruoli centrali che richiedono competenze teoriche e pratiche ben precise, difficili a oggi da coprire e ancora di più in questa fase di grande ripartenza del mercato.

Il “Corso di programmazione CNC”, altamente tecnico e concreto, prenderà il via dall’11 al 29 ottobre prossimi a Belluno: 120 ore complessive suddivise in due settimane di teoria in aula e una settimana di pratica in azienda. Obiettivo? Inserire direttamente, a fine corso, gli otto partecipanti in alcune delle grosse aziende della zona che operano nei settori citati.

La formazione, gratuita per ogni candidato poiché finanziata da Forma.Temp, si rivolge a persone maggiorenni, con titolo di licenza media inferiore o equivalente e, se stranieri, con una buona conoscenza della lingua italiana. I candidati saranno selezionati dallo staff ADHR della filiale di Belluno, con sede in Piazzale della Resistenza, fino all’esaurimento degli otto posti disponibili.

“I ruoli di attrezzista CNC e di programmatore a controllo numerico sono più che mai necessari nelle imprese della nostra zona, dove metalmeccanica e occhialeria fanno da padrone”, argomenta la recruiter specialist ADHR di Belluno Samanta Rento: “Si tratta di una professione molto complessa, la persona deve avere precise competenze tecniche e pratiche per attrezzare un macchinario che poi produrrà automaticamente oggetti come un occhiale o ad esempio la spalla di un frigorifero. Sono figure”, continua Rento, “che possono essere coperte solo da chi ha già fatto lavori simili in azienda o è uscito da corsi di formazione di alta specializzazione come il nostro e che, fino a oggi, sono fatti unicamente da enti privati che chiedono al corsista un’onerosa spesa. Anche chi esce da istituti professionali di meccanica non è preparato per iniziare questi lavori, perché manca dell’esperienza necessaria a operare sui macchinari di ultima generazione che usano le nostre aziende, troppo costosi per essere acquistati dalle scuole”. Le prossime tappe 2021 della formazione-lavoro di “ADHR Accademia della meccanica saranno, dopo Belluno, Torino, Erba (Como) e Bologna.

Per candidarsi al corso è possibile contattare la filiale ADHR Group di Belluno allo 0437.092000 o scrivere a belluno@adhr.it o collegarsi direttamente qui (Link esteso – https://www.adhr.it/adhr-accademia-della-meccanica-corso-programmazione-cnc).

L’iniziativa voluta da ADHR Group si rivolge a giovani che desiderano specializzarsi in professionalità molto richieste dalle aziende della zona e scarsamente presenti: attrezzista CNC e programmatore macchinari a controllo numerico, con utilizzo di software CAD e CAM.

Il corso, gratuito poiché finanziato da Forma.Temp, si terrà dall’11 al 29 ottobre prossimi nel capoluogo veneto e vedrà una parte di teoria e una di pratica in una delle aziende che poi assumerà il corsista: maggiorenne, con diploma inferiore o superiore e, se straniero, con una buona conoscenza della lingua italiana. “Dopo il corso il lavoro è assicurato, le otto persone selezionate saranno assunte”, spiega la recruiter specialist ADHR di Belluno Samanta Rento.

