Al voto 155mila bergamaschi in 38 Comuni: tutte le liste, i candidati e le interviste

Bergamo. Sono poco meno di 155mila i bergamaschi chiamati alle urne tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre: una tornata elettorale che coinvolge 38 Comuni, 36 dei quali al di sotto dei 15mila abitanti e quindi esclusi dall’eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15: al termine delle operazioni inizierà immediatamente lo spoglio delle schede.

Tra i Comuni al voto solamente Albano Sant’Alessandro è chiamato al rinnovo per motivi differenti dalla scadenza naturale del mandato, mentre sono 12 quelli che hanno un solo candidato e dovranno quindi fare i conti con il nuovo quorum fissato al 40% degli aventi diritto per evitare il commissariamento: si tratta di Adrara San Rocco, Ardesio, Bottanuco, Calvenzano, Castione della Presolana, Chiuduno, Filago, Gromo, Locatello, Medolago, Oltressenda Alta e San Pellegrino Terme.

I due Comuni più grandi, nei quali è previsto il ballottaggio, sono Treviglio e Caravaggio dove i sindaci uscenti Juri Imeri e Claudio Bolandrini proveranno a difendere la fascia tricolore: entrambi dovranno resistere dall’assalto di altri tre contendenti.

Per poter votare è necessario presentarsi al proprio seggio di riferimento dotati di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

L’elettore può scegliere di votare il candidato sindaco prescelto tracciando un segno sul contrassegno di lista corrispondente e può esprimere:

– nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, una sola preferenza per un candidato consigliere comunale, compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell’apposita riga tratteggiata posta al di sotto del contrassegno di lista;

– nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l’annullamento della seconda preferenza;

Nei comuni con più di 15.000 abitanti:

– tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito; il voto si intende attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato (figura 5) (articolo 72, comma 3, T.U. n. 267/2000);

– tracciando solo un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco prescelto o sul rettangolo che lo contiene. Non scegliendo alcuna lista collegata, il voto è attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

– tracciando un segno nel rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una lista ad esso collegata; il voto si intende attribuito al candidato alla carica di sindaco e alla lista collegata;

– tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso NON collegata (cd. ”voto disgiunto”); il voto è attribuito al candidato sindaco prescelto ed alla lista votata .

L’elettore può, contestualmente, esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe poste a fianco del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Clicca sul nome del Comune per accedere alla panoramica o su quello del candidato per leggere l’intervista.

Albano 2.0 Ieri, oggi,domani- Epis sindaco

Candidato sindaco: FRANCESCO EPIS

Consiglieri: Chantal Arrigoni, Rosa Angela Conteduca, Manuel D’Avolio, Enzo Fiocchi, Marco Ghilardi, Luisa Di Lucia,Sara Locatelli, Jessica Lussana, Arianna Mangili, Luigi Moretti, Ida Sonzogni, Mattia Zenoni.

Albano Basta!

Candidato sindaco: GIOVANNI BATTISTA BARCELLA

Consiglieri: Gualtiero Alimonti, Deborah Breda, Siro Caldara, Giovanni Cortinovis, Elia Foresti, Simone Ghilardi, Sara Laharpe, Rita Maffi, Loretta Morotti, Giusy

Scognamiglio.

Albano cambia – Morosini sindaco

Candidato sindaco: ENRICO MOROSINI

Consiglieri: Benvenuto Biava, Angelo Cortesi, Robina Iqbal, Paola Merelli, Andrea Milesi, Chiara Mologni, Marco Nespoli, Marco Palazzo, Paolo Pezzotta, Antonio Rota, Roberta Rota, Manuela Supuk.

Riparti Albano

Candidato sindaco: GIANMARIO ZANGA

Consiglieri: Romano Barcella, Gianna Cagner, Sara Gelpi, Paolo Maffeis, Gianmario Marchesi, Paola Maddalena Merelli, Luca Milesi, Fabrizio Mologni, Fabrizio Morotti, Maria Teresa Rota, Giorgia Sonzogni, Simone Quassi.

Lista Indipendenti

Candidato sindaco: TIZIANO PICCIOLI CAPPELLI

Consiglieri: Annalisa Betti, Giampietro Betti, Giovanna Betti, Marika Bottarelli, Gaetano Gian Luca Catania, Giada Chinelli, Delia Fieni, Manuel Fieni, Alfredo

Mossali, Romano Signorelli.

Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Camillo Bertocchi sindaco

Candidato sindaco: CAMILLO BERTOCCHI

Consiglieri: Elena Bonomi, Aimone Lorenzi Andrea, Giovanna Zanchi, Erika Curnis, Vladimiro Volpi, Roberta Angelica Contessi Manenti, Mattia Amedeo Baldis, Gabriele Foresti, Raul Merelli, Benedetta Benigni, Eleonora Alari, Gianluca Englaro, Oreste Martignago, Giuseppe Gorzio, Ilvo Bonasio, Angelo Prestini.

Alzano Futura – Mario Zanchi sindaco

Candidato sindaco: MARIO ZANCHI

Consiglieri: Claudio Benedetti, Giulio Borgonovo, Francesco Carrara, Rosaria Chiodini, Carolina Cugnetto, Denis Gherardi, Mauro Gritti, Donatella Mangili, Loretta Moretti, Leonardo Pezzotta, Marida Rossi, Federico Santaniello, Katia Syll, Domenico Toscano, Marco Vezzoli, francesco Zini.

ARDESIO

Ardesio per tutti. Insieme si può

Candidato sindaco: YVAN CACCIA

Consiglieri: Chiara Barbeni, Simone Bonetti, Antonio Delbono, Daniele Fornoni, Simona Giudici, Debora Ongaro, Milena Pezzoli, Elisa Riccardi, Giacomina Zanoletti, Silvio Zanoletti, Alessandro Zucchelli, Luca Zucchelli.

Per un Comune democratico

Candidato sindaco: ROBERTO FACCHINETTI

Consiglieri: Giovanni Arrigoni, GianLuigi Bolis, Lucio Casali, Sonia Ferraroli, Sara Locatelli, Stefano Mazzoleni, Domenico Personeni, Fabrizio Personeni, Davide Salvi, Lorenza Valsecchi.

Scelta Vincente Bedulita

Candidato sindaco: LEONARDO TURI

Consiglieri: Silvano Agazzi, Lisa Baggi, Ariana Biffi, Paola Irranca, Fabio Farini, Luca Mazzoleni, Demetrio Milesi.

BOTTANUCO

Comune Aperto

Candidato sindaco: ROSSANO VANIA PIROLA

Consiglieri: Alessandra Carminati, Margherita Cattaneo, Claudio Alessandro Ferrante, Giuseppe Gambirasio, Claudia Locatelli, Valentina Malvestiti, Roberto Mangili, Valeria Pasinetti, Cinzia Pozzi, Maria Grazia Schmidhauser, Matteo Tasca, Matteo Viscardi.

CALCINATE

Calcinate Più

Candidato sindaco: ANGELO ORLANDO

Consiglieri: Alice Bergamini, Amina Nama, Angelo Luisoni, Angelo Piccoli, Giuseppe Nembrini, Lorenza Dossi, Luca Maria Torre, Luigi Bonacina, Nicole Togni, Paola Taiocchi, Stefano Baldassari, Ubaldo Del Carro.

Lista Lorena Boni

Candidato sindaco: LORENA BONI

Consiglieri: Alex Vecchi, Antonio Barbarisi, Cesare Gritti, Gabriele Fratus, Manuel Faustini, Nicole Pagani, Norma Chiari, Paola Lupini, Samuele Cantoni, Sara Rosa

Pedrini, Stefano Piatti.

Tradizione-Innovazione

Candidato sindaco: LAURA LORENZI

Consiglieri: Cristian Manenti, Elena Fadini, Francesco Tiraboschi, Giacomo Gussago, Gianfranco Gafforelli, Isabel Cortinovis, Lara Pagani, Lorenzo Zambetti, Marco Sambinelli, Nicola Santinelli, Sonia Volpi, Stefano Pezzotta.

Amiamo Calvenzano

Candidato sindaco: FABIO FERLA

Consiglieri: Roberta Bozza, Giulia Dellera, Agostina De Stefani, Sara Ferrari, Marco Fugazzola, Andrea Gusmini, Luigi Giorgio Gusmini, Michelangelo Mandelli, Andrea Pesenti, Marina Rossoni, Gabriele Sangalli, Pietro Tadolti.

Lega Salvini Lombardia

Candidato sindaco: GIUSEPPE PREVEDINI

Consiglieri: Grace Rosa Alpini, Giovanni Borelli, (Vanni), Giacomo Canevisio, Diana Castagna, Laura Ferani, Angelo Davide, Leoni, Rocco Lombardo, Diego Mezzanotte, Stefania Milani, Raffaele Moriggi, Bernardo Pala, Marcello Piazza, Marino Pignoli, Gian Pietro Recanati, Martina Santi, Barbara Tadini.

Fratelli d’Italia Caravaggio

Candidato sindaco: GIUSEPPE PREVEDINI

Consiglieri: Lucia Agresti, Claudio Barbesta, Salvatore Campione, Stefano Carchen, Beatrice Danesi, Sara Faraoni, Maria Maddalena Foppa, Gianmaria Facchinetti, Nicola Francavilla, Paola Fumagalli, Marco Mantovani, Riccardo Monzio Compagnoni, Laura Pernice, Flavio Rozza, Ruben Varichio, Antonio Agostino Vitali.

Forza Italia Caravaggio

Candidato sindaco: GIUSEPPE PREVEDINI

Consiglieri: Angelo Andriola, Alfredo Achille Bonissi, Mattia Castagna, Giovanni Castelli, Irene Filippazzo, Elena Intacchi, Francesco Lanceni, Federica Morelli, Agostino Resmini, Bernardo Riva, Lara Sella, Luigino Travaglin.

Partito Democratico Bolandrini sindaco

Candidato sindaco: CLAUDIO BOLANDRINI

Consiglieri: Matteo Francesco Bacchetta, Ilaria Bena, Lodovico Bertulessi, Juri Cattelani, Franco Crocetta, Elisa Gatti, Mirko Gatti, Maddalena Legramandi, Matteo Menotti, Enrico Premoli, Arianna Maria Rega, Anita Rota, Elisabetta Toffetti, Sara Valimberti, Giulia Zidda.

Lista civica Bolandrini sindaco per Caravaggio

Candidato sindaco: CLAUDIO BOLANDRINI

Consiglieri: Davide Bellandi, Mauro Benelli, Maria Rosa Castagna, Matteo Colombo, Marco Cremonesi, Franca Roberta Fanzaga, Beatrice Ferri, Daniel Yuri Ferri, Giuseppe Fumagalli, Dania Francesca Gamba, Eugenia Maria Harten, Marco Marchesi, Guglielmo Tarcisio Paluschi, Mariella Maddalena Sapelli, Sara Trufelli, Paolo Vicario.

Lista civica Per Caravaggio con Bolandrini sindaco

Candidato sindaco: CLAUDIO BOLANDRINI

Consiglieri: Giuseppe Ambrosini, Claudia Ariuolo, Elisabetta Maria Avila, Andrea Angelo Castiglioni, Junior Milvio Cattaneo, Luca Defendi, Barbara D’Italia, Ivan Legramandi, Laura Lonati, Natale Merisio, Jvonne Oberti, Patrick Quirico, Giovanni Sessa, Alice Valimberti, Claudia Maria Zaghis, Giuseppe Zerbini.

Caravaggio popolare e solidale Carlo Mangoni sindaco

Candidato sindaco: CARLO MANGONI

Consiglieri: Silvia Amigoni, Sara Chiodaroli, Mauro Colpani, Lorella Facchetti, Antonio Fallarino, Giuseppe Ferri, Francesca Gamba, Monica Gatti, Stefano Locatelli, Anna Maria Merisio, Giorgio Nava, Mario Ranghetti, Ermanna Recanati, Enzo Tadolti, Simone Tironi, Massimo Tomasoni.

Insieme con Baruffi per Mangoni sindaco

Candidato sindaco: CARLO MANGONI

Consiglieri: Augusto Baruffi, Angelo Bavaro, Ombretta Cesana, Alessandro Consolandi, Valentina Di Caro, Daniel Facchinetti, Carla Gatti, Monica Ghidini, Franco Legramandi, Laura Milanesi, Roberta Nossa Bielli, Luigi Resmini, Angelo Salini, Stefano Spilotros, Serena Tolasi, Andrea Valaperta.

Sinistra per Caravaggio

Candidato sindaco: SEBASTIANO BARONI

Consiglieri: Marco Bistolfi, Luigi Brambilla, Roberto Cadamosti, Barbara Colombo, Giuseppe Ferrari, Augusto Ingenito, Carlo Legramandi, Antonio Limbo, Marco Legramandi, Elisa Lucchini, Gian Maria Magni (Giovanna), Elena Marcandalli, Alessio Marzullo, Fiorenza Pizzaballa, Nadia Stuani.

Insieme per la comunità

Candidato sindaco: GIUSEPPE ONDEI

Consiglieri: Giuliana Alari, Chiara Bellini, Lara Brena, Walter Cortesi, Cristian Ferazzini, Roberto Galofaro, Fabio Giavarini, Fabio Locatelli, Aurora Kosta, Lorenzo Morotti, Gigi’ Paletta, Omar Signorelli.

Insieme per cambiare Dario sindaco

Candidato sindaco: DARIO ONDEI

Consiglieri: Paola Maddalena Bombardieri, Gabriele Brevi, Lorenzo Crippa, Gian Franco Facchinetti, Doris Fomiatti, Federica Magni, Margherita Manenti, Giovanni Marchetti, Luca Morotti, Niccolò Nava, Andrea Signorelli, Giampietro Signorelli.

CASTIONE DELLA PRESOLANA

Impegno Democratico

Candidato Sindaco: ANGELO MIGLIORATI

Consiglieri: Sabrina Battaglia, Fabio Ferrari, Guerino Pasio Ferrari, Nicola Ferrari, Serafino Ferrari, Simona Rita Maria Finetti, Riccardo Medici, Fabio Migliorati, Mattia Migliorati, Francesco Pasinetti, Andrea Sorlini, Evelin Sozzi.

Lista Nembrini

Candidato sindaco: PIERMAURO NEMBRINI

Consiglieri: Gianluigi Caglioni, Lucia Consoli, Marco Finazzi, Stefania Gugolati, Fabrizio Illipronti, Stefano Locatelli, Stefano Nicoli, Francesca Pandolfi detta Monica, Barbara Pezzotta, Roberto Plebani, Massimo Suardi, Stefano Alberto Valota.

Cologno Concreta

Candidato sindaco: MASSIMILIANO DEL CARRO

Consiglieri: Giulio Amaglio, Renato Bissa, Giovanni Boschi, Claudio Bosisio, Lella Caroli, Jessica Fenili, Luca Foglieni, Giulia Foglieni, Lara Frigeri, Stefano Marchetti, Marino Maver, Massimiliano Mussini, Luca Nozza Bielli, Davide Rancati, Mirella Stucchi, Elisabetta Ventura.

Progetto Cologno

Candidato sindaco: CHIARA DRAGO

Consiglieri: Francesco Basile, Marianna Bonacina, Maurizio Cansone, Renato De Franceschi, Paola Fenili, Martina Ferri, Andrea Gastoldi, Giovanna Guerini, Marco Lombardoni, Lara Emanuela Maccarini, Daniele Pezzoli, Valentina Pezzoni, Mattia Raimondi, Maurina Raimondi, Alden Ramadani, Chiara Zambelli.

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia

Candidato sindaco: MARCO PICENNI

Consiglieri: Pamela Cardani, Emiliano Belotti, Thomas Picenni, Gaia Maver, Roberto Cavalleri, Robert Carrara, Emanuela Perego, Gabriele Begnini, Manuel Ubbiali, Susanna Merzagora, Alessio Picenni, Francesco Daleffe, Massimo Gustinelli, Alessia Borella, Massimo Natali, Letizia Nozza.

CORNALBA

Vivi il Comune

Candidato sindaco: ALESSANDRO VISTALLI DETTO FRANCO

Consiglieri: Cristina Carrara, Renato Carrara, Roberto Costanzo, Nicole Ghilardi, Cinzia Magri, Lino Testa, Eliseo Vistalli.

Sulla buona strada

Candidato sindaco: LUCA VISTALLI

Consiglieri: Dario Bolzoni, Lara Comincini, Maurizio Ferrari, Sarah Lascala, Marco Leone De Magistris, Maddalena Pennati, Oscar Rota, Matteo Sala, Paolo Vistalli.

COSTA VALLE IMAGNA

Uniti per Costa Tradizione Futuro

Candidato sindaco: UMBERTO MAZZOLENI

Consiglieri: Federica Brumana, Alberto Brumana, Ahmad Rami Youssef, Francesca Mazzoleni Ferracini, Marco Rota, Giovanni Fumagalli, Mario Tonani, Antonio Brumana, Katerina Mazzoleni, Fabio Mazzoleni.

Costa Comune

Candidato sindaco: CARLO FRANCESCO CAPOFERRI

Consiglieri: Gianpiero Brumana, Marina Brumana, Alberto Capoferri, Sergio Maurizio Dolci, Virginia Maconi, Vincenza Mariggiò, Giovanni Mazzoleni, Luca Ferracini Mazzoleni, Nicola Ferracini Mazzoleni, Paolo Ferracini Mazzoleni.

Costa Volpino Cambia

Candidato sindaco: FEDERICO BAIGUINI

Consiglieri: Rachele Amighetti, Gianpietro Bettoni, Andrea Bonadei, Mauro Bonomelli, Maria Grazia Capitanio, Paolo Dentella, Simona Figaroli, Silvia Guadagni, Stefania Mazzucchelli, Laura Pellegrinelli, Michele Raineri, Giancarlo Schiavini.

Idea Civica – Facchinetti Sindaco

Candidato sindaco: NICOLA FACCHINETTI

Consiglieri: Massimo Azzalini, Marco Bellinello, Roberta Bertoni, Mirco Bettineschi, Francesca Bianchi, Michele Clerici, Luciana Deleidi, Elena Epilotti, Denise Malvicini, Giuditta Oprandi, Stefano Pasinelli, Andrea Vispa.

FILAGO

Impegno Comune Insieme

Candidato sindaco: DANIELE MEDICI

Consiglieri: Giovanna Alberta, Cristian Baratelli, Ivano Del Prato, Oliviero Locatelli, Claudio Marra, Luca Medici, Giacomo Monzani, Massimiliano Passera, Silvia Pizzigoni, Monica Teli, Giovanna Testa, Riccardo Vielmi.

Rinnovamento per Gorno

Candidato sindaco: GIAMPIERO CALEGARI

Consiglieri: Marco Carobbio, Luca Fabrello, Lucio Furia, Serena Maggi, Valentina Santoro, Fabrizio Scolari, Italo Serturini, Giovanni Ignazio Torrente, Adriano Samuele Zanotti, Francesco Zanotti.

Progetto per Gorno

Candidato sindaco: VALTER QUISTINI

Consiglieri: Paolo Abbadini, Eleon Borlini, Cristina Cabrini, Monica Gibellini, Walter Guerinoni, Ugo Marelli, Augusto Poli, Giuseppe Perani, Pamela Maria Quistini, Andrea Zanotti.

Gromo da vivere

Candidato sindaco: SARA RIVA

Consiglieri: Diego Colleoni, Matteo Gandelli, Livio Angelo Grasseni, Matteo Oprandi, Antonio Pasquin, Lidia Pezzoli, Fabio Santus, Umberto Savoldelli, Davide Tiozzo.

LOCATELLO

Insieme per Locatello

Candidato sindaco: SIMONA CARMINATI

Consiglieri: Monica Brescianini, Nicola Bugada, Eleonora Frosio, Alessio Invernizzi, Tiziano Locatelli, Carlo Plaino, Leonardo Rota, Rossella Rota, Simona Rota, Valentino Rota.

MEDOLAGO

Medolago futura

Candidato sindaco: ALESSANDRO MEDOLAGO ALBANI

Consiglieri: Katiuscia Cassar, Michela Epinati, Loredana Furio, Michael Locatelli, Antonietta Lombardi, Antonello Martelengo, Giancarlo Previtali, Mattia Riva, Ivana Rossi, Morgan Zonca.

Insieme per Oltressenda Alta

Candidato sindaco: GIULIO BARONCHELLI

Consiglieri: Diego Baronchelli, Ilaria Baronchelli, Ivan Baronchelli, Pierluigi Baronchelli, Sara Baronchelli, Silvia Baronchelli, Stefano Baronchelli, Domenico Bellini, Santina Borlini, Pierino Messa.

Lega Palazzago

Candidato sindaco: ANDREA BOLOGNINI

Consiglieri: Roberto Barrile, Barbara Bonomi, Giovanna Caricari, Stefania Carozza, Roberto Ernani Locatelli, Cristina Mandelli, Denise Mangili, Denis Martinelli, Fabio Mazzoleni, Manuel Pelosi, Giovanni Rota e Fabio Sigismondi.

Cittadini liberi

Candidato sindaco: ENZO GALIZZI

Consiglieri: Lidia Elvira Zanetti, Marina Pasini, Tiziano Dozio, Roberto Ermellini, Lara Damiani, Roberta Mazzoleni, Ivano Maria Sonzogni, Fabio Tarcisio Cornago, Fabio Merelli, Rossana Gotti, Flavio Bolis.

PALOSCO

Palosco Adesso

Candidato sindaco: SANTINA REDOLFI

Consiglieri: Alessandra Gatti, Daniela Costardi, Federico Gatti, Gianfranco Alessi, Giovanni Foresti, Giovanni Previtali, Ivan Aceti, Lorenzo Locatelli, Michela Carlessi, Riccardo Bonfanti, Roberto Premoli, Siriana Pirotta.

Progetto Comune

Candidato sindaco: DAVIDE EMILIANO PAGANI

Consiglieri: Angela Clara Aceti, Chiara Aceti, Davide Valenti, Ettore Pezzoni, Eugenia Borghesi, Eugenio Vescovi, Franco Parietti, Gianluigi Signorelli, Lucio Gabriele Pozzoni, Manuela Testa, Niccolò Finazzi, Sergio Cascio.

Lista Mazza

Candidato sindaco: MARIO MAZZA

Consiglieri: Alessandro Verzeletti, Claudio Piantoni, Donatella Alessi, Filippo Mora, Franco Guerini, Ivan Pedroni, Maria Grazia Volpi, Massimo Finazzi, Silvia Pinetti, Stefano Russi, Teresa Albricci, Ulisse Plebani.

Ponte nel cuore

Candidato sindaco: VALERIO ACHILLE BARALDI

Consiglieri: Paola Colavitto, Mario Brioschi, Lucia Frigeni, Danilo Rota, Maurizio Gualandris, Andrea Battaglia, Giuseppe Terlizzi, Roberto Poma, Katiuscia Trovesi, Francesco Lazzari, Alessandro Lotito, Stefano Cattaneo, Antonella Ambrosioni, Rosa Nodari, Pierluigi Lotito, Luisa Bronca.

Tu x Ponte al Futuro

Candidato sindaco: MICHELE FACHERIS

Consiglieri: Claudio Arrigoni, Mirvjen Bedini, Marco Carissimi, Giuseppe Casali, Paola Colombi, Valeria Di Modugno, Flora Drago, Michele Facchinetti, Patrizia Farina, Massimiliano Frese, Camilla Ghezzi, Jacopo Masper, Elisa Ravasio, Dennis Salvetti, Valentina Suardi, Daniela Zappa.

Matteo Macoli sindaco

Candidato sindaco: MATTEO MACOLI

Consiglieri: Marzio Zirafa, Claudio Agazzi, Barbara Bertoletti, Giordano Bolis, Elena Brocca, Ivonne Maestroni, Laura Magni, Mario Mangili, Stefania Migliazza, Alessandro Pelizzi, Fabio Ratti, Cesare Rota, Vincenzo Singuaroli, Federico Tonon, Giulio Valsecchi, Monalisa Adela Zeng.

Insieme per Predore

Candidato sindaco: PAOLO BERTAZZOLI

Consiglieri: Fiorindo Alari, Angelo Bonardi, Paolo Bonardi, Laura Dossi, Simona Fedrighini, Elisabetta Ghirardelli, Fabio Ghirardelli, Manuela Martinelli, Giovanni Paissoni, Roberto Plata.

Predore Incontra

Candidato sindaco: MARIO LUIGI SERRA DETTO GIGI

Consiglieri: Angela Bonardi, Stefania Bonardi, Paolo Bonardi, Valentina Bonassi, Francesco Fenaroli, Daniela Ghirardelli, Marta Paissoni, Pierantonio Paissoni, Beatrice Schillaci, Laura Suardi.

PUMENENGO

Un progetto in Comune

Candidato sindaco: MAURO BARELLI

Consiglieri: Matteo Annoni, Stefania Giuseppina Bedoschi, Federico Bolognini, Enrica Antonietta Cantarelli, Manuel Facchi, Anna Maria Lanzanova, Stefano Tarletti, Clara Vezzoli, Giuseppe Vezzoli, Alessandra Zappella.

Pumenengo 2021

Candidato sindaco: ROBERTO CECCHI

Consiglieri: Claudio Bracchi, Andrea Cantù, Giuseppe Cecchi, Vanessa Cominardi, Maria Teresa Foglia, Omar Foglia, Giovanna Pagliarini, Samra Ramic, Simone Vezzoli, Roberto Viviani.

SAN GIOVANNI BIANCO

Gruppo civico con Enrica Bonzi sindaco

Candidato sindaco: ENRICA BONZI

Consiglieri: Marco Milesi, Sara Annovazzi, Tarcisio Bottani, Livia Rachele Fumagalli, Bernardo Marco detto Chicco Galizzi, Davide Gamba, Claudio Cristoforo Plevani, Ilaria Riva, Annunziata Giuseppina detta Nuci Scalvini, Giacomo Siboldi, Amelio Adolfo Sonzogni, Remo Veronese.

Crea futuro San Giovanni Bianco

Candidato sindaco: LUCIANO VALAGUZZA

Consiglieri: Anna Maffioletti, Cristian Carrara, Matteo Prezioso, Demis Signorini, Andrea Franco Umberto Badano, Clelia Laura Maggi, Lorenzo Lazzarini, Marcello Fanti, Patrizia Tabarelli.

L’alveare

Candidato sindaco: ROBERTO ZANOTTI

Consiglieri: Giorgio Bonetti, Barbara Colleoni, Elisabetta Coronini, Eugenio Facchinetti, Marco Facchinetti, Marie Anna Febbraio, Nicola Gaioni, Michele Magri, Marzia Mazzucchetti, Fabrizio Perletti, Tommaso Tiraboschi, Marta Trapletti.

Lega Salvini – Per Frassini sindaco

Candidato sindaco: GRAZIANO FRASSINI

Consiglieri: Alberto Acerbis, Elena Acerbis, Renato Allieri, Marco Brugnetti, Milena Rollo Casavola, Veronica Flaccadori, Adelina Malfi, Giuseppe Patelli, Fabiola Rondi, Matteo Terzi, Claudio Triglia.

Insieme per San Pellegrino

Candidato sindaco: FAUSTO GALIZZI

Consiglieri: Vittorio Milesi, Davide Galizzi, Lisa Genini, Ivan Grataroli, Mario Manzoni, Nicolò Minossi, Franco Nicolosi, Erika Panza, Michele Pesenti, Nicola Ruggeri, Francesca Salvi, Alessandro Scanzi.

Vivere Solza

Candidato sindaco: SIMONE BIFFI

Consiglieri: Attilio Agazzi, Laura Agazzi, Alessandro Bissola, Danilo Brembilla, Linda Colleoni, Giuseppe Colombo, Carla Vanessa Heredia Delgado, Giovanna Perego, Fabio Ravasio, Laura Zonca.

Per Solza

Candidato sindaco: JESSICA MARTINO

Consiglieri: Mirko Boschini, Christian Commodaro, Enrico Gatto, Alessandra Ghisleni, Pierlorenzo Locatelli, Cosimo Perrone, Rosario Radice, Desiree Valerio, Fabrizio Verdolini.

STROZZA

Lista 4.0 no discarica sì sviluppo

Candidato sindaco: RICCARDO CORNALI

Consiglieri: Claudio Capelli, Valentina Capelli, Mirco-Antonio Capelli, Camilla Cattani, Alex Cuter, Silvia Invernici, Giovanni Mazzoleni, Paolo Gargantini, Andrea Rota, Marco Rota.

Lista Noi per Voi

Candidato sindaco: MAURO CAPELLI

Consiglieri: Angelo Invernici, Delia Pezzoni, Gianluigi Cattani, Yasmine Baldassare, Carletto Piazzalunga, Maria Virginia Roncelli, Filippo Locatelli, Alberto Giovanni Fustinoni, Valentina Porru.

Obiettivo Comune

Candidato sindaco: ANTONIO MARCHETTI

Consiglieri: Omar Ambroggi, Valentina Borlotti, Luigi Bossoni, Desirè Calabrò, Giuseppe Marconi, Lorenzo Moro Gattini, Antonietta Novi, Diego Rossi, Luca Soldo, Michele Vecchi.

Torre Pallavicina Bene Comune

Candidato sindaco: ROBERTA PALOSCHI

Consiglieri: Laura Belloli, Moris Bergamaschi, Fabio Boraschi, Nazzareno Samuel Ferro, Nicholas Micheletti, Gabriele Premoli, Maddalena Ravelli, Simone Romanelli, Sara Maria Rossi.

Lega

Candidato sindaco: JURI IMERI

Consiglieri: Luigi Santo Avanzi, Giuseppina Ceruti, Alessandro Ciocca, Marinella Daga, Ruggero Del Zotti, Giulio Ferri, Elisabeth Gatti, Francesco Giussani, Michele Guida, Roberta Giuseppina Moriggi, Monica Premoli, Matteo Preziuso, Pierangela Ramponi, Jacopo Lorenzo Riganti, Gianluca Tirloni, Enrico VIganò.

Fratelli d’Italia

Candidato sindaco: JURI IMERI

Consiglieri: Simonetta Laura Bamfi, Angela Barone, Andrea Cologno, Silvia Colombo, Alessandro Facchetti, Mario Ferrandi, Massimo Gatti, Davide Geracitano, Fabio Giuseppe Mariani, Claudio Parma, Giancarlo Rossi, Georgiana Sacaleanu, Stefano Scaccabarossi, Monica Tomasoni, Valentina Tugnoli, Lucrezia Vezzoli.

Forza Italia – Udc

Candidato sindaco: JURI IMERI

Consiglieri: Annalisa Arrigoni, Alberto Balconi, Michele Bornaghi, Elio Colleoni, Cristiana Ghione, Federica Maggi, Antonella Mansueto, Francesca Chiara Manzotti, Andrea Marotta, Carla Musazzi, Thomas Ravasi, Alice Rivoltella, Franca Maria Setti, Gianmaria Signorelli, Svetlana Telyatnikova, Gian Luca Viganò.

Io Treviglio

Candidato sindaco: JURI IMERI

Consiglieri: Alessandro Bonalumi, Stefania Cavalli, Giancarlo Fumagalli, Paola Gattinoni, Marco Ghiggini, Primo Giroletti, Stefano Maria Grimaldi, Paolo Grossi, Dario Lonati, Maria Mandelli, Raimondo Pilo, Federico Romagnoli, Cristiano Santiani, Valeria Villa, Lorena Zanardi, Giuseppina Zoccoli Prandina detta Pinuccia.

Con Mangano per Treviglio

Candidato sindaco: JURI IMERI

Consiglieri: Stefano Armellini, Guido Beretta, Vittoria Biunno, Alessandro Comotti, Lorena Frigerio, Valentina Grossi, Federico Gusmini, Antonino Lucido, Basilio Mangano, Lidia Angela Nissoli, Elisabetta Resmini, Gianantonio Ramanzin, Luca Rizzi, Riccardo Tedeschi, Max Vavassori, Klara Vigh.

Salute e futuro

Candidato sindaco: JURI IMERI

Consiglieri: Monica Bana, Irene Maria Domenica Ceragli, Aldo Caterina, Giovanni Antonio Cavallari, Antonio Cuti, Michael Ferrari, Enzo Franciamore, Francesca

Gatti, Ornella Malinverni, Vittoria Ornaghi, Filippo Pezzotta, Andrea Preziosi, Augusto Rippa, Oreste Risi, Claudia Rossetti, Giovanni Tripoli.

Pd

Candidato sindaco: MATILDE TURA

Consiglieri: Davide Beretta, Carla Bonfichi, Antonio Cefalà, Hajar Chahboun, Loredana Carobbio, Federico De Ponti, Francesco Lingiardi, Patrizia Molinari, Erik Molteni, Mariagrazia Morini, Oliviero Moroni, Corrado Negrini, Rosanna Ramella, Laura Rossoni, Stefano Rozzoni, Federica Santiani.

M5S

Candidato sindaco: MATILDE TURA

Consiglieri: Giuliana Anzoni, Massimo Bologna, Andrea Bottinelli, Emanuele Bottinelli, Sara Danelli, Luca Galelli, Giovanni Invernizzi, Lara Lanzeni, Francesca Masotti, Giuseppina Mozzali, Stefania Riganti, Vito Domenico Rinaldi, Francesco Steffanoni, Paola Vanoli, Emanuele Vergani, Ivan Vergani.

Tura sindaco

Candidato sindaco: MATILDE TURA

Consiglieri: Antonio Bossi, Martina Bove, Francesco Canfora, Laura Crespi, Alessandro Fornaro, Diego Guerini, Anna Manenti, Francesca Pellaschiar, Gianluca Pignatelli, Antonietta Poletti, Cosimo Ruggiero, Luigi Re, Concetta Sannino, Rosangela Villa, Edoardo Michele Tura.

Treviglio aperta

Candidato sindaco: MATILDE TURA

Consiglieri: Giacomo Bellagente, Filippo Cornelli, Andrea Crippa, Andrea De Paoli, Manuel Di Dio, Francesca Donadoni, Margherita Doneda, Elena Forestiero, Ingrid Galleani, Laura Ghirlandetti, Carmelo Ilardo, Anna Mauri, Silvia Odone, Eva Oggionni, Federica Pellegrini, Dylan Quirico.

Treviglio merita di +

Candidato sindaco: MATILDE TURA

Consiglieri: Hicham Aboutaleb, Simone Arba, Giovanni Belloni, Alberto Ciocca, Silvia Colpani, Selene Cremonesi, Alice Fabbretto, Clara Fava, Silvia Giardina, Alessandro Iocco, Sara Lazzarini, Leonardo Papini, Manuel Ronchi, Edoardo Signorelli, Armando Zonile, Roberta Mazza.

Noi trevigliesi con Luigi Minuti

Candidato sindaco: MATILDE TURA

Consiglieri: Paolo Arcari, Paolo Belloli, Claudio Bugini, Maria Conti, Maria Rosa Corti, Caterina Cozzi, Diyaa El Bouazzaoui, Elisabetta Festini Cromer, Alessandra

Ghisoni, Allal Loukili, Luigi Minuti, Angelo Oreni, Fabrizio Orsini, Bruna Vitali.

Treviglio Civica

Candidato sindaco: DANIELE CORBETTA

Consiglieri: Sara Arosio, Guido Cavagna, Alessandro Conti, Antonella Ferrari, Andrea Finardi, Mirco Gatti, Ermanno Gavazzi, Tamara Montana, Jossiane Nzoyisenga, Roberto Parolari, Giuliana Portesan, Ernida Profiti, Orietta Scaravaggi, Patrizio Vitari.

Socialisti per Treviglio

Candidato sindaco: AUGUSTO CORSI

Consiglieri: Fabio Ardenghi, Antonella Belotti, Annamaria Cappa, Laura Ciccarelli, Franco Colacello, Alfredo De Marchi, Carmine Gallo, Andrea Gubinelli, Maurizio Gubinelli, Arianna Grassi, Ernest Hofner, Robert Hofner, Giovanni Mossali, Nadia Nicoli, Immacolata Panza, Maurizio Quirico.

Rinascerò

Candidato sindaco: AUGUSTO CORSI

Consiglieri: Davide Andriani, Massimo Arricchiello, Teresa D’Andrea, Claudia Fragomeli, Simona Giardino, Maurizio Ghilardi, Marina Macrì, Sara Migliorelli, Antonio Notaro, Artur Osmani, Orietta Sagula, Khadija Saidi, Valentina Scaravaggi, Francesco Valenti, Gabriele Valenti, Antonio Zito.

Lega – Fratelli d’Italia

Candidato sindaco: SIMONE BONFADINI

Consiglieri: Cinzia Testa, Luca Nozza, Jennifer Aceti, Marco Albertini, Luca Bossoni, Andrea Lodetti, Paola Longaretti, Silvia Messi, Angelo Passerini, Stefania Pastorelli, Andrea Scaini, Rudy Zanoli.

Guardare Oltre

Candidato sindaco: MARCO GASTOLDI

Consiglieri: Luca Bono, Efrem Epizoi, Davide Locatelli, Federica Melocchi, Alessandro Pelucchi, Elvis Pezzoli, Marco Ranica, Giuseppe Rapizza, Iolanda Riseri, Silvia Rossi, Antonio Savio e Daniela Togni.



Rinnoviamo Urgnano – Basella

Candidato sindaco: GIACOMO PASSERA

Consiglieri: Claudio Aceti, Paolo Salvetti, Moira Rossi, Cristian Provenzi, Thais Dias Santos, Gianmario Passera, Laura Bellavite, Matteo Lorenzi, Simone Giassi, Elena Cuni Berzi, Andrea Ganzerla, Fabio Parimbelli.

Noi Cittadini

Candidato sindaco: GIOVANNA SEGHEZZI

Consiglieri: Paolo Mario Natali, Olivo Campana, Bruna Candiani, Angelo Uberti, Enrico Malanchini, Ermellina Gritti, Matteo Borella, Roberto Ronchetti, Maddalena Legrenzi, Gianfranco Losi, Liliana Gastoldi, Maria Teresa Bonardi.

Volto Civico

Candidato sindaco: MARIA ROSARIA ZAMMATARO

Consiglieri: Fabio Bonaschi, Ivan Caffi, Gabriela Fratus, Viviana Giassi, Tina Lo Cicero, Davide Maffeis, Andrea Merisio, Alessio Nossa, Milena Patelli, Simone Pizzaballa, Luca Togni, Mirco Togni.

VALNEGRA

Progetto Valnegra

Candidato sindaco: ENZO MILESI

Consiglieri: Antonio Matteo Albanese, Elia Balestra, Marco Calegari, Adelmo Dell’Agostino, Sara Dell’Agostino, Barbara Giupponi, Emanuela Miele, Emanuela Panigalli, Lucia Reguzzi.

Partito Gay Lgbt+

Candidato sindaco: ANDREA VISCARDI

Consiglieri: Santa Altavilla, Renata Bonacina, Paolo Garau, Filomena Gravina, Samanta Losa, Annamaria Parravicini, Carmen Pillari, Mario Viscardi.

Impegno civico

Candidato sindaco: GIUSEPPE DOCI

Lista Zanoli sindaco

Candidato sindaco: SILVANO ZANOLI

Consiglieri: Franco Ballabio, Guido Bonacina, Malick Diop, Paola Franzin, Licia Ghidotti, Giuseppe Maiorana, Giovanni Nozza, Miriam Nozza, Ennio Rovaris, Roberto Serramazza, Sibilla Scarpellini, Mario Giovanni Olivo Sporchia detto Livio.

Lista ViVerE!

Candidato sindaco: HELGA OGLIARI

Consiglieri: Nicoletta Baroni, Lucio Caccia, Gianluca Camerlingo, Emanuele Camisana, Laura Cighetti, Barbara Corna, Raffaele Del Giudice, Vittorio Grossi, Sara Pagani, Francesco Paladini, Luca Santapaola, Giambattista Santus.

Insieme per cambiare Verdellino Zingonia

Candidato sindaco: UMBERTO VALOIS

Consiglieri: Elena Aldegani, Vito Bilotta, Fabio Calenzo, Aronne Giaquinta, Consuelo Giassi, Valentina Gritti, Stefano Lupi, Chiara Margutti, Mauro Mazzola, Antonella Pignatiello, Walter Sannoner, Sara Signorelli.

FARE Vilminore di Scalve

Candidato sindaco: PIETRO ORRÙ

Consiglieri: Stefano Albrici, Roberto Belingheri, Gianpaolo Carizzoni, Stefano Magri, Maurana Marcelli, Alessandro Morandi, Luigi Moreschi, Elena Rinaldi, Michela Romelli, Lino Pungitore.

ViviAmo Vilminore di Scalve

Candidato sindaco: LUCIO TONINELLI

Consiglieri: Giuseppe Agoni, Angela Baldoni, Pamela Bettineschi, Etta Bonicelli, Andrea Capitanio, Giovanni Giudici, Monica Riccardi, Elisa Tagliaferri, Enrica Tagliaferri, Fernando Zamboni.