Atalanta-Milan, La Mummia, Montecristo o Fazio? La tv del 3 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 3 ottobre su DAZN alle 20.45 verrà trasmessa la partita di calcio fra Atalanta e Milan, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone 3”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rose”: quando si ritrova coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi deve fare i conti con i demoni del suo passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell’omicidio…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “A voce alta”: la squadra scopre che Bellamy voleva vendere informazioni riguardanti alcuni ufficiali della Marina. Nel frattempo, Deeks si sottopone al colloquio per entrare all’Accademia…

Su RaiTre alle 20 prenderà il via la nuova stagione di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La mummia”; su Rai4 alle 21.20 “Doppio sospetto”; su La5 alle 21.05 “Christmas encore”; su Iris alle 20.55 “Montecristo”; s

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, si apre la serie “Wild Cile” dedicata alla vita del Cile meridionale, raccontata attraverso gli animali che abitano queste lande.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Shameless”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.