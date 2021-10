Brescia-Como è una sfida tutta rossoblù. Si sfidano Tramoni, Cerri e Luvumbo

Questo pomeriggio alle 14 via al “derby rossoblù”: allo stadio Rigamonti il Brescia di Tramoni affronterà il Como di Cerri e Luvumbo

Quello che prenderà il via questo pomeriggio alle 14 allo stadio Rigamonti sarà un vero e proprio derby rossoblù. Il Brescia in cui Matteo Tramoni sta facendo faville e lasciando tutti a bocca aperta per tecnica e qualità affronterà il Como di Alberto Cerri che, ritrovata la via del gol partirà da titolare. Salvo colpi di scena Zito Luvumbo dovrebbe subentrare a partita in corso.

