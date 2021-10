Cagliari, martedì la ripresa degli allenamenti

Martedì pomeriggio il Cagliari riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro la Sampdoria

Tre giorni di riposo per recuperare le tante energie spese in queste ultime settimane fitte di impegni sono sufficienti. Martedì pomeriggio, al Centro Sportivo di Assemini, il Cagliari riprenderà gli allenamenti per prepararsi al match contro la Sampdoria. In programma doppie sedute per permettere al tecnico Walter Mazzarri di lavorare sodo e di conoscere finalmente a fondo la sua squadra nonostante l’assenza dei rossoblù impegnati con le rispettive Nazionali.

