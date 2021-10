Cagliari, sosta fondamentale: lavoro sodo per Mazzarri

La sosta del campionato cade a pennello per il tecnico Walter Mazzarri che dovrà lavorare sodo per rimettere insieme i pezzi del suo Cagliari

La situazione in classifica per il Cagliari è pesantissima. Con la sosta del campionato di due settimane, il tecnico Walter Mazzarri dovrà lavorare sodo per cercare di dare un’impronta alla sua squadra.

I rossoblù – come ricorda l’edizione odierna de L’Unione Sarda – devono ritrovare una condizione atletica quantomeno accettabile, accompagnata da una forte dose di autostima per fare in modo di formare un organico aggressivo ma offensivo che si avvicina all’idea di calcio del mister toscano.

