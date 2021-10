Cagliari, speranza Keita: i rossoblù si affidano ai suoi gol

Il Cagliari si aggrappa alle reti di Keita Balde per non finire nel baratro: la situazione classifica per i rossoblù si complica

La situazione in classifica per il Cagliari fa paura. I rossoblù non hanno ancora c’entrato la prima vittoria in campionato e sono costretti ad aggrapparsi alle reti di Keita Balde, l’attaccante arrivato l’ultimo giorno di mercato e che può, a suon di gol, portare gli isolani sulla giusta strada per la salvezza.

Il tecnico Walter Mazzarri osserva la posizione della sua squadra con preoccupazione: come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre al pareggio rimediato contro il Venezia nei minuti di recupero, c’è anche la beffa dell’ultimo posto dopo la vittoria di ieri pomeriggio della Salernitana sul Genoa.

