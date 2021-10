Cagliari, volano gli attaccanti ceduti in estate. Nel pomeriggio secondo gol consecutivo per Simeone e Cerri

Un pessimo avvio, quello del Cagliari, con soli tre punti conquistati nelle prime sette giornate e l’ultimo posto in classifica. Una situazione complicata cui fa da contraltare l’exploit degli attaccanti partiti in estate.

Nel pomeriggio, infatti, gran gol di Giovanni Simeone nel trionfo del Verona contro lo Spezia (4-0 il finale del Bentegodi), il secondo consecutivo per il Cholito.

Un’ora prima, discorso simile per Alberto Cerri: gol sblocca-partita in Brescia-Como (poi finita 4-2 per i lariani) e secondo centro di fila per il centravanti.

