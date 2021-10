Cropani, ‘Non solo un murales’

Una giornata per fare comunità. Per unire giovani e creare un legame con il territorio. E sottolineare l’importanza del prendersi cura del luogo in cui si nasce e si vive.

Il progetto “Bella Piazza“, realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni, ha aderito alla manifestazione “Non sono un murales”.

Per l’occasione, l’associazione Ginevra, soggetto attuatore di Bella Piazza, ha coinvolto i ragazzi dell‘Istituto comprensivo e l’artista Brunella Pisani al fine di realizzare un’opera simbolo della giornata.

E così, l’altro giorno, il murales realizzato su una facciata della scuola primaria di via Tirana è stato svelato.

Sono stati tanti i bambini che hanno partecipato con gioia ed entusiasmo all’evento.

“L’immagine rappresenta una mamma che allaccia le scarpe del suo bambino – ha raccontato la presidente di Ginevra Velia Lodari – accompagnata da un Sole.

Dove c’è la mamma c’è sempre il sole e noi speriamo che questo sole illumini la comunità e ci liberi da questo periodo di restrizioni. Vogliamo ringraziare l’attuale dirigente scolastico, Antonio Bulotta, l’ex dirigente Antonella Mercuro e il sindaco Raffaele Mercurio per la loro vicinanza”.

L’artista Pisani, invece, ha aggiunto: “Ho voluto rappresentare l’intera comunità a sostegno delle persone più deboli e per loro ho realizzato queste parole che devono ispirarci a una vita solare“.

La giornata è proseguita al Parco di educazione stradale di Cropani, dove i bambini hanno lavorato ad un nuovo murales.