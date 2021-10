Keita, domenica in famiglia per l’attaccante senegalese. Dopo il gol di venerdì, il numero 9 sorride su Instagram

La sconfitta col Venezia ha pesato sul morale sulla testa dei giocatori, che ora avranno a disposizione due settimane per ritrovare le energie fisiche e soprattutto nervose.

Un buon modo per farlo è passare del tempo in famiglia, come nella domenica di Keita Balde, che ha postato qualche foto su Instagram con i suoi due figli e la compagna Simona Guatieri.

View this post on Instagram Un post condiviso da Keita Balde (@keitabaldeofficial)

Al rientro ci sarà la Samp, una sfida da ex, e l’attaccante senegalese spera di arrivarci nelle migliori condizioni.

L’articolo Keita, domenica in famiglia per l’attaccante senegalese proviene da Cagliari News 24.