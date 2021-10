Pietracatella, domande per fornitura di libri per studenti: ecco il bando

PIETRACATELLA – Aperti i termini per la presentazione delle domande per fornitura di libri per studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado per a.s. 2021/22, con ISEE minore di € 10.632,94.

Per presentare le istanze utilizzare apposito modulo di richiesta disponibile presso gli uffici o dal sito internet del Comune di Pietracatella entro e non oltre il 18 ottobre 2021.

Per ulteriori info contattare gli uffici comunali 0874-817131

Per info e modello di domanda: https://www.comune.pietracatella.cb.it/pietracatella/po/mostra_news.php?id=228&area=H

