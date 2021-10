Prima Categoria B, scivoloni interni per Empedoclina e Ravanusa

Brutti scivolini casalinghi per Empedoclina e Ravanusa che rimangono a zero punti ultimi in classifica.

Gol e spettacolo, invece a S.Giovanni Gemini dove l’Atletico Favara ottiene un pari 3 – 3 con i locali del tecnico Renato Maggio.

Le reti favaresi portano la firma di: Bonaffino, Fanara e Piazza, mentre per il Gemini: Fame, Mangiapane su rigore e Petruzzella.

In classifica generale, il Gemini si ritrova un gradino in più con un solo punto, mentre l’Atletico Favara, con quattro punti, scivola in seconda posizione dietro Aspra e Bagheria avanti di due punti a quota sei.

Aspra – Sporting Termini 5 – 0

Empedoclina – Bagheria 2 – 3 (a parte il commento di Gerlando D’Aleo)

Gemini – Atletico Favara 3 – 3

Ravanusa – MasterPro 0 – 3

Sciara – Don Bosco Mussomeli 2 – 0

Sommatinese – Real Trabia 4 – 0

