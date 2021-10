Promozione A, vittorioso il Raffadali, buon punto esterno del Kamarat

Finalmente una giornata positiva per le due squadre agrigentine del giorne A di Promozione.

Il Kamaral ottiene un prezioso pari sul campo del Casteldaccia, grazie alla doppietta di Cosimo Panepinto, mentre il Raffadali supera in casa, il forte Lascari Cefalù con le marcature di Polito, Curaba e Sicurella.

Con questa vittoria salutare, il Raffadali balza al terzo posto con sette punti, ad un solo punto dalla seconda poltrona, mentre il Kamarat si assesta a cinque.

Domenica prossima, Raffadali ancora in casa contro il Casteldaccia, mentre il Kamarat rende visita al fanalino di coda Villabate.

I RISULTATI

Resuttana – Città di Carini 1 – 0 (giocata in anticipo sabato)

Folgore – Fulgatore 2 – 3

Alcamo – Partinicaudace 1 – 1

Casteldaccia – Kamarat 2 – 2

S. Vito Lo Capo – Castelbuono 2 – 0

Gangi – Villabate 4 – 1

Raffadali – Lascari Cefalù 3 – 1

