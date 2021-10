Sclerocardia, durezza di cuore

di don Mario Colavita

C’è una parola che ormai usiamo poco e forse dice altrettanto: adulterio. Nella Bibbia la incontriamo nella pagina delle dieci parole ( i comandamenti). Dio pronuncia le dieci parole, e tra queste dice: “non commettere adulterio” (Esodo 20,14). Quello che noi chiamiamo il sesto comandamento.

Adulterio dice falsità, che manca al patto alla fede verso l’altro. Ad-alterum che si dà agli altri in senso carnale.

Il comandamento di Dio in positivo dice la bellezza del patto coniugale della sua importanza per la stabilità e la felicità della famiglia.

Nella legislazione ebraica era ammesso una sorta di divorzio che privilegiava sola la parte maschile.

Il Talmud era molto chiaro: “Una donna è una piaga per suo marito? La ripudi e così sarà guarito!”.

Il ripudio è l’atto con cui l’uomo poteva mettere fine al matrimonio, rimandando la donna a casa della sua famiglia.

Il libro del Deuteronomio dice chiaro e tondo che se una donna ha commesso qualcosa di vergogno, l’uomo “scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa” (Deuteronomio 24,1).

Nel vangelo di Marco i farisei vogliono mettere in difficoltà Gesù: “è lecito a un marito ripudiare la propria moglie?” (Marco 10,2). Gesù non dice ne no e ne si, ci riporta su un altro piano molto più profondo di una semplice risposta, il piano è quello del cuore di Dio creatore: “All’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due ma una sola carne” (Marco 10,6-8).

Il piano di Dio creatore si fonda su tre elementi:

Li creò maschio e femmina: cioè, sono alla pari. Pronunciando queste parole Gesù sta facendo, per quel tempo, un atto davvero rivoluzionario. Gesù dà dignità e diritti alle donne, e non ne avevano a quel tempo! Gesù le pone sullo stesso livello del maschio, la donna: e non era così a quel tempo! L’uomo lascerà suo padre e sua madre. Lasciare il padre e la madre non è lasciare la loro casa ma il loro influsso dentro di noi. Non si può sposare qualcuno (partner) se si è sposati con qualcun altro (genitori). Staccare il cordone ombelicale vuol dire smettere di vivere da bambini e vivere da adulti. Poi Gesù dice: “Sicché i due non sono più due ma una sola carne” (Mc 10,8). Una carne sola indica un’unità su tutti livelli. Indica il livello divino di unione. Se non si trova un’unità più profonda, oltre quella carnale, non c’è rapporto, non c’è matrimonio perché non c’è amore. Questo è il progetto di Dio: l’amore, l’unità, l’incontro profondo fra i due.

Quando Gesù dice: “L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto”, non si riferisce tanto al rapporto di coppia ma a tutto il piano di Dio. Essere fedeli nell’amore è molto di più che essere fedeli nel corpo.

La sclerocardia, la durezza del cuore, porta ad allontanarsi dal volere di Dio e a falsare il progetto del creatore.

Una malattia terribile quella che intacca il cuore e lo rende insensibile. La sclerocardia denota l’ostinata insensibilità umana agli annunci della volontà salvifica di Dio; volontà che domanda di essere accolta dall’uomo nel cuore, cioè nel centro della sua vita personale.

La sfida di oggi per la Chiesa non è tanto nelle statistiche dei matrimoni che falliscono, quanto quello di ri-dire la bellezza di quell’amore originario voluto dal Creatore fin dall’inizio.