Serie A, Spalletti senza limiti: Milan e Inter in scia. E’ mucchio selvaggio…

Spalletti, sette su sette. Quanto bravo è il tecnico del Napoli lo stanno scoprendo anche coloro che sono rimasti offuscati (e fuorviati) dalla gestione di Francesco Totti, sicuramente discutibile in alcuni passaggi, ma davvero complessa in un ambiente schizofrenico come quello della capitale. Chiunque si sarebbe trovato in difficoltà, a gestire l'ultima parte di carriera di un campione che a Roma venerano come il Re Sole, ma che non ha capito quando non poteva più stare in vetrina, sempre e comunque. Ma che fosse un allenatore bravissimo, Spalletti, lo si era capito in tante occasioni. Anche quando aveva portato l'Inter in Champions League, fra mille problemi e con un Icardi sul piede di partenza. La Serie A aveva bisogno di un tecnico così e i 21 punti conquistati in queste prime 7 partite sono tantissima roba. Così come tanta roba è il Milan, che espugna anche Bergamo, ben al di là di quanto non dica il 3-2 finale, maturato solo a tempo scaduto e con i giochi ormai fatti. Corre veloce Pioli, corre pure Simone Inzaghi, che scopre un Edin Dzeko che sta vivendo una nuova giovinezza. "Mucchio selvaggio", come direbbe il grande Sandro Piccinini. Chi si preoccupa per la voragine lasciata da Lukaku potrebbe doversi ricredere, staremo a vedere se anche il Champions il bosniaco tornerà a battere un colpo. Di sicuro l'Inter lotterà per lo scudetto fino alla fine. Fra due giornate ci sarà Roma-Napoli e Mourinho e Spalletti hanno già dato spettacolo in tv, facendo presagire quello che sarà all'Olimpico. Nel frattempo fra sette giorni c'è un Juventus – Roma che chiarirà molte cose su bianconeri e giallorossi: davvero la Juve può tornare in corsa per lo scudetto, o dovrà accontentarsi di un piazzamento Champions? Davvero la Roma può ambire alle prime quattro piazze anche in assenza di quel centrocampista chiesto a gran voce da Mourinho in estate? Il tempo dirà, intanto fa specie vedere il Cagliari ultimo in classifica. Evidentemente ci si era sbagliato (in tanti lo hanno fatto) sulla rosa rossoblù. Un'annata storta può capitare, due sono quasi una prova che tanto forte l'organico a disposizione prima di Semplici e poi di Mazzarri non è…