Serie D, Vastogirardi – Matese 1-1: la cronaca del match

VASTOGIRARDI – Terza giornata di Serie D, la formazione di mister Prosperi tiene con testa e consistenza e si porta a casa un onesto pareggio contro i verdeoro del Matese. Termina dunque su risultato finale di 1-1 lo scontro in casa sul campo del ‘Di Tella’.

Il primo tempo della terza giornata del Girone F di Serie D sul campo del ‘Di Tella’ mostra da subito una FC Matese desiderosa di riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia proprio a opera della formazione gialloblu e dal pareggio deludente contro il Nereto di domenica scorsa. Ricamato regala ben presto il vantaggio ai suoi: il Vastogirardi risponde senza paura, e agli uomini di mister Prosperi il colpo del pareggio sfugge quando Guida sbaglia il rigore al 40esimo, comminato dal direttore Palmieri per fallo subito dallo stesso numero 10 gialloblu. Prima frazione che si esaurisce senza altri particolari episodi.

Nella ripresa dopo la canonica ‘strigliata’ negli spogliatoi di mister Prosperi il Vastogirardi ritrova coraggio e geometrie ed è sempre lui, Michele Guida, capocannoniere gialloblu a battere Del Giudice insaccando il gol del pareggio. Gli uomini di mister Urbano perdono l’occasione di vantaggio quando anche El Quazni al 50esimo sbaglia la massima punizione. Nulla di fatto per i verdeoro matesini con la partita che si mantiene equilibrata, e le due formazioni che non riescono a prevalere l’una sull’altra, mostrando occasioni da gol e interessanti spunti che però non vengono mai concretizzati.

Termina così con un pareggio che non accontenta né scontenta nessuno la terza giornata al ‘Di Tella’.

TABELLINO

VASTOGIRARDI: Carriero, C. Minchillo, M. Donatelli, L. Guadalupi, M. Montuori, P. Stranieri, C. Salatino, D. Acunzo, M. Ahmetaj, M. Guida, M. Mingiano. A disposizione: Castelli, N. Semeraro, S. Ruggieri, G. Secondo, G. Capone, A. Cardinale, M. Della Ventura, M. Alagia, M. Coia. All: Prosperi Fabio

FC MATESE: M. Del Giudice, A. Riccio, L. Setola, R. Fabiano, A. Congiu, P. Albanese, G. Scacco, V. Ricamato, B. El Ouazni, A. Langellotti, W. Ricci. A disposizione: V. Di Libero, A. Andreassi, R. Buoncore, L. Castaldo, H. Ayoub, L. Iannetta, V. Masi, P. Masotta, P. Riggio. All: Urbano Corrado

Sostituzioni:

VASTOGIRARDI Donatelli > Secondo (46′), Montuori > Ruggieri (56′), Mingiano > Alagia (68′), Salatino > Della Ventura (83′), Guida > Coia (93′).

MATESE Langellotti > Masi (71′), Scacco > Andreassi (78′), Ricci > Iannetta (89′).

Terna arbitrale: Andrea Palmieri (Brindisi), Valerio Brizzi (Aprilia), Davide Messina (Cassino).

Reti: M. Guida (V), V. Ricamato (F)

Ammoniti: Montuori, Secondo, El Quazni.

